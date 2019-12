BVB: Achraf Hakimi kehrt im Sommer wohl zu Real Madrid zurück

Hakimi zählt beim BVB zu den Leistungsträgern in dieser Saison. Bis 2020 ist er noch von Real ausgeliehen - ein Verbleib scheint ausgeschlossen.

Die Zukunft von BVB-Flügelflitzer Achraf Hakimi ist offenbar geklärt. Nach Informationen der Marca soll der Marokkaner nach seiner zweijährigen Leihe bei im Sommer 2020 zu zurückkehren.

Real-Coach Zinedine Zidane scheint fest mit dem 21-Jährigen, der sich mit dem Spanier Dani Carvajal ein Duell um den Stammplatz in der Abwehrreihe liefern soll, zu planen.

Achraf Hakimi: Klappt es im zweiten Anlauf bei Real?

Beim BVB zählt der flexibel einsetzbare Außenspieler zu den absoluten Leistungsträgern. Zuletzt hatte der Nationalspieler Marokkos auch einen Verbleib in Dortmund für möglich erklärt.

Hakimi durchlief die Jugend der Königlichen, ehe er im Oktober 2017 sein Profidebüt gab. Im darauffolgenden Jahr wurde er für zwei Spielzeiten nach Dortmund verliehen, um mehr Spielpraxis zu erhalten.

In der laufenden Saison erzielte er in 13 Ligapartien zwei Tore sowie vier weitere Treffer in der (fünf Spiele).