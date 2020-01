BVB-Boss Watzke über Klopp: "Was er mit Liverpool abreißt, das habe ich noch nie erlebt"

Fans und Experten staunen über die Konstanz der Reds. Da geht es Hans-Joachim Watzke aktuell nicht anders.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Bundesligist ist tief beeindruckt von dem Weg seines ehemaligen Trainers Jürgen Klopp mit dem in der englischen Premier League. "Es ist außergewöhnlich. Und das ist eher noch zu niedrig gegriffen", sagte der 60-Jährige beim Sportbusiness-Kongress SPOBIS in Düsseldorf: "Was er mit Liverpool abreißt, das habe ich noch nie erlebt. Das ist atemberaubend."

Der ehemalige BVB-Coach Klopp hatte mit seinen Reds am Mittwoch bei West Ham United (2:0) den 15. Sieg in Folge gefeiert - die erste Meisterschaft für Liverpool seit 30 Jahren ist angesichts von 19 Punkten Vorsprung nach 24 Spieltagen so gut wie sicher. "Ich habe so etwas nicht für möglich gehalten", sagte Watzke, "ich habe das Spiel gestern Abend auch gesehen und habe ihm natürlich die Daumen gedrückt."

BVB-Chef Watzke: In der Premier League ist es "realtiv eintönig"

In der freut sich Watzke derweil über einen spannenden Titelkampf: "Vor eineinhalb Jahren gab es einen Abgesang auf die Bundesliga, weil alles so langweilig ist und Weihnachten feststeht, wer Meister wird. Dieses Jahr ist das für mich nicht klar", sagte er.

Der spannende Titelkampf, den man früher immer nachgesagt hatte, habe sich nach verlagert, "dafür ist es in England relativ eintönig geworden an der Spitze", sagte Watzke: "Wir sollten alle froh sein, dass wir eine spannende Bundesliga haben."