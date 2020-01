BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Solskjaer erklärt Haaland-Wechsel, Verhandlungen mit Emre Can?

In Dortmund gibt es offenbar Verhandlungen wegen Emre Can. Außerdem plant die DFL eine einschneidende Maßnahme. Alle News zu Borussia Dortmund.

Der gastiert am Freitag bei . Der BVB hat vergangenes Wochenende mit dem 5:3-Sieg in Augsburg wertvolle Punkte im Kampf um die deutsche Meisterschaft gesammelt.

Während es aus sportlicher Hinsicht um die nächsten drei Zähler geht, sind auch andere Themen von Bedeutung. Laut übereinstimmenden Medienberichten verhandelt der BVB mit Nationalspieler Emre Can. Zudem erklärt ManUnited-Coach Solskjaer, warum Erling Haaland in den Signal-Iduna-Park gewechselt ist.

Außerdem: In Dortmund bereitet man sich auf einen möglichen Abgang von Jadon Sancho vor - zwei Alternativen gibt es. Und: Der Profifußball will laut Medien die Altersgrenze senken.

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag!

📺 Wer die Pressekonferenz vor #BVBKOE verpasst hat, kann sie jetzt in voller Länge auf YouTube anschauen: https://t.co/FMEgb12W74 pic.twitter.com/vXvvpU4hIu — Borussia Dortmund (@BVB) January 22, 2020

BVB bei Transfer von Emre Can "sehr gut im Rennen"

Bundesligist Borussia Dortmund steht angeblich in Verhandlungen mit Emre Can über einen Transfer im Winter. Das berichten Sky und die Gazzetta dello Sport übereinstimmend. Demnach sei ein Abschied des aufgrund mangelnder Einsatzzeiten unzufriedenen Nationalspielers bei Juventus so gut wie sicher.

Neben dem BVB soll Can den Berichten zufolge auch mit Premier-League-Klub verhandeln. Zwar sei der BVB "sehr gut im Rennen" und könnte den Transfer schon in den kommenden Tagen fixieren, allerdings soll das Gehalt, das Can bei Juve einstreicht ein Knackpunkt bei den Verhandlungen sein. Bei der Alten Dame verdiene der 26-Jährige bis zu zwölf Millionen Euro im Jahr. Im Falle eines Wechsel müsste er jedoch Salär-Einbußen hinnehmen. Zudem fordere Juve angeblich 40 Millionen Euro Ablöse.

Can wurde für Juventus in der Hinrunde nicht für den Champions-League-Kader nominiert und kokettiert seitdem mit einem Abschied aus . Insgesamt kommt er in dieser Saison bislang lediglich auf 279 Einsatzminuten. Zu wenig für seine Ambitionen, in diesem Sommer bei der EM im Aufgebot von Jogi Löw zu stehen.

Ausstiegsklausel und Raiola: Solskjaer erklärt, wieso BVB-Star Erling Haaland doch nicht wollte

Trainer Ole Gunnar Solskjaer von Englands Rekordmeister Manchester United hat sich zum geplatzten Transfer von Stürmer Erling Haaland geäußert. Auch die Red Devils warben intensiv um den 19-Jährigen, der aber schließlich vor wenigen Wochen von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund wechselte.

"Es ist wichtig, dass wir mit gesundem Menschenverstand handeln", sagte Solskjaer vor der Premier-League-Begegnung mit Burnley am Mittwoch (21.15 Uhr): "Es gibt auch andere Dinge, die man betrachten muss, wenn man einen Spieler unter Vertrag nimmt."

BVB und Moukoko: Profifußball will laut Medien die Altersgrenze senken

Top-Talente sollen zukünftig schon mit 16 Jahren im deutschen Profifußball eingesetzt werden dürfen. Nach Informationen der Bild und der Welt gibt es entsprechende Pläne bei der Deutschen Fußball Liga (DFL). Demnach plädieren die DFL-Kommissionen Fußball und Nachwuchsleistungszentren für eine Änderung der Bestimmungen, die von der Vollversammlung der 36 Klubs im März beschlossen werden soll.

Derzeit müssen die Nachwuchsspieler ihr 18. Lebensjahr vollendet haben oder zum jüngeren Jahrgang der U19 gehören, um bei den Profis eingesetzt werden zu können. Bisher ist Nuri Sahin als jüngster Spieler in der -Geschichte für Borussia Dortmund aufgelaufen. Er gehörte dem jüngeren U19-Jahrgang an und war im August 2005 genau 16 Jahre und 335 Tage alt.

Momentan haben zahlreiche Klubs herausragende Talente in ihren Nachwuchsmannschaften, die sie möglicherweise schon mit 16 Jahren zum Einsatz bringen wollen. Der bekannteste Spieler ist der Dortmunder Youssoufa Moukoko, der erst 15 Jahre alt ist.

BVB-Trainer Favre wirbt um Geduld: Haaland "ist erst 19"

Trainer Lucien Favre vom Bundesligisten Borussia Dortmund versucht, den Hype um das Sturm-Supertalent Erling Haaland ein wenig zu bremsen. "Er ist erst 19", sagte der Schweizer am Mittwoch und hob beschwichtigend die Hände. Im Spiel gegen den 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr) sei es "möglich, dass er von Beginn an spielt. Oder eben nicht."

Favre verwies auf den Trainingsrückstand des Winterzugangs, der sich bei seinem Debüt beim (5:3) mit drei Toren sensationell eingeführt hatte. "Er macht immer einen guten Eindruck. Er gibt immer Vollgas, will immer gewinnen. Es ist super, solche Spieler zu trainieren", sagte er: "Aber er hat lange nicht trainiert. Er muss weiter an seiner Basis-Ausdauer arbeiten. Das dürfen wir nicht vergessen."

Gegen die Kölner, die vier Spiele in Serie gewonnen haben, muss der BVB weiter auf Mittelfeldspieler Thomas Delaney (Bänderriss im Sprunggelenk) und Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou (Muskelfaserriss) verzichten. Favre mahnte mehr Konsequenz im Defensiv-Verhalten an: "Wir müssen mit mehr Konzentration spielen und Aktionen besser antizipieren."

BVB: Zwei Nachfolger für Jadon Sancho offenbar im Visier

Jadon Sancho wird Borussia Dortmund im kommenden Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Auf der Suche nach einem Nachfolger hat der BVB nun wohl zwei Youngsters aus im Visier.

Laut Sport Bild hat der Bundesligist Interesse an dem 19-jährigen Antony vom FC Sao Paulo und dem 23-jährigen Everton von Gremio Porto Alegre. Mit beiden Parteien soll es schon Gespräche gegeben haben.

Antony ist brasilianischer U23-Nationalspieler und war im vergangenen Jahr bereits Stammkraft bei Sao Paulo. Everton, der seit Monaten mit einem Wechsel nach Europa in Verbindung gebracht wird, hat schon 14 A-Länderspiele für Brasilien absolviert.

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund