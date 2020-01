BVB-Juwel Youssoufa Moukoko: Frühes Bundesliga-Debüt dank Änderung der DFL-Altersgrenze?

Die DFL plant wohl, die Altersgrenze für den Eintritt in den Profifußball zu senken. Was bedeutet das für BVB-Sturmjuwel Youssoufa Moukoko?

Es ist nur knapp einen Monat her, da stellte die ersten Weichen auf Moukokos Weg zu den Profis der Schwarzgelben. Kurz vor Weihnachten gab die Versicherung der Berufsgenossenschaft dem erst 15 Jahre alten Ausnahmetalent die Erlaubnis zur Teilnahme an Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft.

Daran hatten die BVB-Verantwortlichen nach Bild-Angaben monatelang gearbeitet, nachdem sich Mitglieder von Lucien Favres Trainerteam "etliche Male" Spiele von Moukoko in der und der U19 angeschaut haben sollen.

Zwar war Moukoko nach Bild-Angaben bereits seit seiner Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer beim BVB bis 2022 versicherungstechnisch im Falle eines Arbeitsunfalls abgesichert, allerdings galt diese Versicherung nur für Einsätze und Trainingseinsätze in den Jugendmannschaften der Schwarzgelben.

Ein verfrühtes -Debüt des Sturmjuwels galt damals jedoch noch als ausgeschlossen, Einsätze von Moukoko waren laut DFL-Regelung nach damaligem und auch heutigem Stand der Dinge frühestens im August 2021 möglich.

Moukoko-Debüt in der Bundesliga: Das sagt die aktuelle DFL-Regel

Derzeit orientiert sich der Profifußball an den Regelungen des DFB.

Dort ist festgehalten, dass Nachwuchsspieler entweder ihr 18. Lebensjahr vollendet haben oder zum jüngeren Jahrgang der U19 gehören müssen, um bei den Aktiven eingesetzt werden zu können. Das wäre bei Moukoko erst 2021 der Fall.

Was für ein früheres Moukoko-Debüt beim BVB spricht

"Bevor er 17 ist, kann er nicht bei den Profis spielen. Deshalb muss heute wegen ihm niemand schon Schnappatmung bekommen", sagte BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken im vergangenen Jahr. Dieser Umstand könnte sich nun jedoch ändern.

Denn: Die DFL-Kommissionen Fußball und Nachwuchsleistungszentren plädieren für eine Änderung der bisherigen Bestimmungen in der "Lizenzordnung Spieler" (LOS), die von der Vollversammlung der 36 Erst- und Zweitligisten Ende März beschlossen werden könnte.

Wie die Bild und die Welt am Donnerstag berichten, hat Dortmund bereits einen entsprechenden Antrag für das Treffen der Profivereine angekündigt. Demnach ist der BVB ein Treiber der Regeländerung.

"Wir haben gegenwärtig einen großen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Ligen und internationalen Wettbewerben, weil wir sehr junge Spieler, die über außergewöhnliches Talent verfügen, in nicht im Profiteam einsetzen dürfen", begründete Ricken den Vorstoß der Dortmunder.

Rickens Aussagen deuten darauf hin, dass sich der Bundesligist zumindest die Option offen halten möchte, Moukoko, der auch in dieser Saison eine atemberaubende Torquote hat (26 Tore in 21 Spielen), vor 2021 bei den Profis einsetzen zu können.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Dortmunder Moukoko mit Erreichen des Mindestalters eine größere Aufgabe zukommen lassen. Als der gebürtige Kameruner den Regeln entsprechend alt genug war, um in der U19 spielen zu dürfen, tat er das auch. "Wir sehen diese Altersklasse für ihn als den richtigen Jahrgang an. Das entspricht seiner Leistungsfähigkeit", erklärte Ricken damals den Schritt.

Dass Profidebüts im jungen Alter nicht zwangsläufig schlecht laufen müssen, zeigt das Beispiel von "Wunderkind" Ansu Fati beim . Der war bei seinem Liga-Debüt ebenfalls erst 16, Ende August 2019 hatte er sich im Alter von 16 Jahren und 304 Tagen als jüngster Liga-Torschütze in die Klubhistorie eingetragen. Mit 17 Jahren und 40 Tagen ist er seit Dezember der jüngste Torschütze der Champions-League-Geschichte.

Was gegen ein verfrühtes Moukoko-Debüt beim BVB spricht

Historisch gesehen bemühte sich der BVB jedoch, den Hype um seinen Jugendspieler in Grenzen zu halten. Weil Moukoko auch in der U16 der deutschen Nationalmannschaft "überperformte" und in seinen ersten Spielen mehrfach traf, entschieden sich die Dortmunder in Absprache mit dem DFB, das Sturmjuwel zunächst nicht mehr an Lehrgängen teilnehmen zu lassen.

"Wir haben eine Verantwortung, auch dem Umfeld und der Familie gegenüber. Das Wohl des Jungen steht im Vordergrund, und es ist zuletzt einfach zu viel geworden - vor allem, wenn Youssoufa beim DFB war", sagte Moukoko-Berater Patrick Williams im Oktober 2018.

Gut möglich also, dass der BVB vor einem verfrühten Moukoko-Debüt in der Bundesliga noch einmal auf die Bremse tritt. Allerdings gab es in der Vergangenheit auch in Dortmund schon Stimmen, die das scheinbar Unvermeidliche ankündigten. "Der Junge wird eines Tages Profi werden. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nur Verletzungen könnten ihn stoppen", sagte BVB-U19-Trainer Michael Skippe über seinen Schützling im August des vergangenen Jahres.

Wann könnte Moukoko für den BVB in der Bundesliga spielen?

Am 20. November wird Moukoko 16 Jahre alt, Ende März findet eine Vollversammlung der 36 Erst- und Zweitligisten statt, auf der über den Antrag der Dortmunder wohl abgestimmt wird. Sollte die Altersregelung geändert werden, könnte Moukoko ab diesem Datum in der Bundesliga eingesetzt werden.