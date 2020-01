Emre Can: BVB nimmt Kontakt zu Juventus Turin auf

Emre Can könnte bald wieder in der Bundesliga auflaufen. Borussia Dortmund beginnt Verhandlungen mit Juventus Turin über einen Transfer.

wird nach Informationen von Goal und SPOX noch am heutigen Donnerstag Kontakt zu aufnehmen, um über einen Transfer von Mittelfeldspieler Emre Can zu verhandeln.

Der 26-Jährige soll die Bianconeri definitiv noch im Januar verlassen, Juve ist bereit, sich das erste Angebot des BVB anzuschauen. Turins Trainer Maurizio Sarri plant nicht mehr mit Can, der gerne nach zurückkehren möchte. Das Interesse des , der zuletzt auch mit Can in Verbindung gebracht wurde, ist nach Informationen von Goal und SPOX ohnehin abgekühlt.

Wechsel zum BVB? Emre Can will EM-Teilnahme nicht gefährden

Can hatte schon seit seiner Nicht-Nominierung für Juves Champions-League-Kader im Spätsommer letzten Jahres mit einem Abschied vom italienischen Meister kokettiert. In der laufenden Saison kam der deutsche Nationalspieler nur auf acht Pflichtspieleinsätze, in fünf der letzten sechs Partien saß er 90 Minuten lang auf der Bank.

Trotz Vertrages bis Sommer 2022 will Can Juve daher unbedingt verlassen, um seine Teilnahme an der EM im kommenden Sommer nicht zu gefährden. Der gebürtige Frankfurter, der in der bisher für den FC Bayern und auflief, war 2018 ablösefrei vom zu Juve gewechselt.