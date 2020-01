Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung auf einen Blick

Borussia Dortmund trifft am Freitagabend auf den 1. FC Köln. Doch wer zeigt die Bundesliga live im TV und im LIVE-STREAM? Wir sagen es Euch.

Die ist zurück! Am vergangenen Wochenende nahm die höchste deutsche Spielklasse mit dem 18. Spieltag endlich wieder Fahrt auf. Nun starten wir mit Spieltag Nummer 19 in die spannendste Phase der Saison. Der BVB ( ) trifft am Freitagabend um 20.30 Uhr auf den .

Borussia Dortmund hat einen neuen Hoffnungsträger: Braut Erling Haaland. Der junge Norweger war der schwarz-gelbe Matchwinner beim furiosen 5:3-Sieg in Augsburg am vergangenen Samstag. Lag man zeitweise noch mit 1:3 hinten, so drehte das Favre-Team den Spieß dann doch noch um. Mit drei Treffern war der 20-Millionen-Mann Haaland, der im Winter aus Salzburg kam, der gefeierte Mann des Nachmittags. Der BVB hat jedoch weiter drei Punkte Rückstand auf den FC Bayern - einen Patzer darf man sich im Titelkampf also nicht leisten.

Auch der 1. FC Köln hatte am vergangenen Wochenende Grund zum Feiern. Die Geißböcke rangen den VfL Wolfsburg mit 3:1 nieder und feierten damit den vierten Bundesligaerfolg in Serie. Das Team von Trainer Markus Gisdol fährt also mit breiter Brust in den Signal Iduna Park, in dem es in den vergangenen Jahren nicht immer so gut lief für die Kölner. Nun ist das Ziel jedoch klar definiert: Aus einer kompakten Defensive heraus wird man wohl versuchen, Nadelstiche zu setzen und so mindestens einen Punkt aus Dortmund zu entführen.

Das Hinspiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem 1. FC Köln ging im August mit 3:1 an die Borussen.

BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln live im TV und im LIVE-STREAM sehen? Goal erklärt, wie Ihr die vollen 90 Minuten des Bundesligaspiels am Freitagabend seht. Außerdem: Der LIVE-TICKER, die Aufstellungen und eine Vorschau zum Spiel.

Duell BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln Rahmen Bundesliga, 19. Spieltag der Saison 2019/20 Datum Freitag, 24. Januar 2020 || 20:30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund (Deutschland) Zuschauer 81.365 Plätze

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln im LIVE-STREAM?

Seit dieser Saison liegen die Rechte für die Übertragung der Bundesliga am Freitagabend live im TV und im LIVE-STREAM bei einem neuen Kanal. DAZN zeigt die Bundesliga - und damit BVB vs. Köln - live und in voller Länge exklusiv auf seiner Plattform.

Neben dieser Anstoßzeit spielt der Streamingdienst aus Ismaning auch eine Rolle, wenn in der Bundesliga am Sonntag um 13.30 Uhr oder am Montagabend gekickt wird. Das gibt es dann alles live bei DAZN zu sehen, übrigens ebenso wie die Relegationsspiele am Saisonende. Hier folgen nun alle Infos rund um die Übertragung zu BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln im LIVE-STREAM.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln im LIVE-STREAM

Signal Iduna Park am Freitagabend, vor in aller Regel ausverkauftem Haus trifft der BVB auf den Aufsteiger aus Köln. DAZN ist live mit von der Partie. Bereits um 20.10 Uhr beginnen die Vorberichte beim Streamingdienst, der im Übrigen auch den BVB in der live begleitet. Dazu findet Ihr weiter unten Infos. Nun aber voller Fokus auf die Bundesliga - am Freitag live auf DAZN.

Als Moderator ist an diesem Freitag Alex Schlüter für Euch vor Ort, um die Stimmen am Rande des Spielfelds einzufangen und Euch optimal auf die vollen 90 Minuten live auf DAZN vorzubereiten. Wer ist noch am Start? Lest hier selbst, mit welchem Team DAZN BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln angeht.

Im Link oben habt Ihr das Wort "gratis" gelesen? Ja, das stimmt auch - denn die vollen 90 Minuten von BVB vs. Köln könnt Ihr am Freitag kostenlos anschauen. Auf DAZN läuft die Begegnung aus einem ganz bestimmten Grund umsonst, einzige Voraussetzung ist eine Registrierung beim Streamingdienst. Hier gibt's alle Infos, wie diese geht.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln kostenlos im LIVE-STREAM - via Gratismonat

Borussia Dortmund empfängt am Freitag den 1. FC Köln, dessen Ziel einzig und allein der Klassenerhalt in der Bundesliga ist. Der BVB dagegen hat ganz andere Ambitionen, man will natürlich um die Meisterschaft kämpfen.

Ihr seid Fan der Bundesliga und könnt es gar nicht abwarten, das Titelrennen live zu verfolgen? Dann ist der Gratismonat von DAZN sicher eine Option, denn mit diesem seht Ihr alle Bundesligaspiele live, die am Freitag, Sonntagmittag (13.30 Uhr) oder Montag ausgetragen werden. Wer sich jetzt anmeldet, der kann DAZN also 30 Tage ohne jeglichen finanziellen Aufwand testen und dann entscheiden, ob er ein kostenpflichtiges Abo abschließen will. Plus: Bei Anmeldung bis Freitag um 20.10 Uhr kann man auch BVB vs. Köln anschauen!

Der Gratismonat hat es in sich - natürlich in positiver Hinsicht. Die Begegnung BVB vs. Köln ist nicht das einzige Schmankerl, welches Euch durch den kostenlosen Testmonat ermöglicht wird. Denn auf DAZN seht Ihr nicht nur die Bundesliga live - auch viele Spiele der Champions League überträgt DAZN im LIVE-STREAM. Außerdem kommen die , , die und die auf DAZN, ebenso wie ausgewählte Länderspiele. Dazu kommen Live-Übertragungen aus anderen Sportarten - sei es die NBA, die NFL, Handball, Darts, und und und.

Was passiert nach dem Gratismonat? Nach den 30 kostenfreien Tagen mit DAZN zahlt Ihr nur 11,99 Euro monatlich (Monatsabo), die zweite Option ist das Jahresabo für einmalig 119,99 Euro. Bei letzterer Variante spart Ihr pro Jahr umgerechnet rund 24 Euro.

BVB vs. Köln kommt auf DAZN: Habt Ihr noch Fragen?

DAZN zeigt / überträgt BVB vs. Köln - via der kostenlosen App

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln live im TV?

Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln, dieses interessante Duell bildet den Auftakt in den 19. Spieltag der Bundesliga. Im LIVE-STREAM sind die vollen 90 Minuten zu sehen, doch wie sieht es mit der LIVE-Übertragung im deutschen Fernsehen aus? Ein Überblick.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln im LIVE-STREAM via Smart-TV

DAZN ist zwar ein reiner Streamingdienst und Ihr empfangt den Sender daher nicht im linearen TV, doch eines kann der Kanal definitiv - BVB vs. Köln live im Fernsehen übertragen.

Der Grund dafür folgt sogleich: Die DAZN-App gibt es auf jedem modernen Fernsehgerät kostenlos zum Download . Um die vollen 90 Minuten dann auch wirklich kostenfrei anschauen zu können - der Gratismonat gilt übrigens auch hier - müsst Ihr nur die App herunterladen und folgende Schritte durchführen.

BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln im LIVE-STREAM bei DAZN auf dem Smart-TV schauen:

Schritt 1: Kostenlose DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts suchen

Kostenlose DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts suchen Schritt 2: Kostenlose DAZN-App herunterladen und installieren

Kostenlose DAZN-App herunterladen und installieren Schritt 3: Anmeldung bei DAZN. Noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Anmeldung bei DAZN. Noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV genießen!

Zeigt / überträgt das Free-TV BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln live?

19. Spieltag, Bundesliga am Freitagabend - d.h. jedoch auch, dass es schlechte Nachrichten für all diejenigen gibt, die die vollen 90 Minuten zwischen Dortmund und Köln im Fernsehen anschauen wollten. Denn: Das Free-TV zeigt keine Live-Bilder vom Duell der Schwarz-Gelben mit dem Aufsteiger.

In aller Regel ist die Bundesliga zum Auftakt ins Wochenende kein Bestandteil des TV-Programms öffentlich-rechtlicher Sender, so auch an diesem Freitag. Nur am 1., 17. und 18. Spieltag zeigt ein ausgewählter Sender ein Bundesligaspiel live und in voller Länge im kostenlosen Fernsehen.

BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln: Wer zeigt / überträgt die Highlights?

Ihr seid am Freitagabend unterwegs und verpasst dann die vollen 90 Minuten BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln? Keine Sorge, wir haben da etwas für Euch.

BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln: DAZN zeigt / überträgt die Highlights

Und DAZN ist eine erstklassige Option dafür! Denn der Streamingdienst zeigt Köln vs. Dortmund nicht nur im LIVE-STREAM, sondern liefert kurz nach Abpfiff natürlich auch alle relevanten Szenen in einer Zusammenfassung in die Wohnzimmer.

Noch besser: Auf DAZN könnt Ihr das Spiel sogar auf Abruf im Re-Live anschauen. Ein Beispiel: Ihr seid am Freitagabend unterwegs und kommt erst um 0 Uhr nach Hause. Und obwohl BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln dann schon längst beendet ist, könnt Ihr einfach den Re-Live-Stream starten und die kompletten 90 Minuten anschauen.

BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln im kostenlosen LIVE-TICKER

Borussia Dortmund gegen Köln: Ihr seid nicht daheim und könnt die vollen 90 Minuten BVB vs. Effzeh auf DAZN nicht ansehen. Für die Highlights alleine wollt Ihr den Gratismonat nicht nutzen und auch die Sportschau am Samstag ist zu spät, um zu wissen, was in Dortmund passiert. Dann geht diesen Weg:

Hier geht's zum kostenfreien LIVE-TICKER von Goal, welcher die Partie in voller Länge und bis ins kleinste Detail beschreibt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln live? Die Bilanz

BVB (BORUSSIA DORTMUND) 99 Duelle 1. FC KÖLN 40 Siege 33 26 Unentschieden 26 33 Niederlagen 40 163 Tore 151

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln live im TV und LIVE-STREAM?

BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV DAZN (Smart-TV) ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal

BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln: Die Aufstellungen

Am Freitag stehen sich der BVB und der Effzeh ab 20.30 Uhr gegenüber. Eine Stunde vor Anpfiff findet Ihr hier die Aufstellungen.