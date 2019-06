BVB an Laurent Koscielny vom FC Arsenal dran? Neben Dortmund wohl auch Bayer Leverkusen interessiert

Borussia Dortmund ist offenbar am 33-jährigen Innenverteidiger Laurent Koscielny vom FC Arsenal interessiert. Auch Leverkusen soll involviert sein.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll an einer Verpflichtung des französischen Innenverteidigers Laurent Koscielny vom interessiert sein. Neben dem BVB soll es einen weiteren Interessenten aus der geben.

Koscielny könnte laut Berichten der Bild zu einer ernsthaften Option für den Vizemeister werden. Eine Ablöse für den Franzosen dürfte wohl nicht allzu hoch ausfallen. Der Vertrag des 33-Jährigen bei den Gunners läuft im nächsten Jahr aus.

Angeblich auch an Koscielny interessiert

Neben Borussia Dortmund soll auch Bayer 04 Leverkusen ein Auge auf den ehemaligen französischen Nationalspieler geworfen haben. Die L’Equipe brachte den Routinier kürzlich neben der Werkself auch mit dem und dem französischen Pokalsieger in Verbindung.

Bei Arsenal machten Koscielny Verletzungen in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren Probleme. In der abgelaufenen Spielzeit kam er nur zu 17 Einsätzen in der Premier League und erzielte dabei immerhin vier Tore. Mit den Nordlondonern gewann Koscielny seit seinem Wechsel vom FC Lorient 2010 dreimal den und drei Community Shields.