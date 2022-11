BVB: Auch Juventus behält Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam bei der WM im Auge

Juventus will angeblich Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam verpflichten. Bei der WM nehmen die Italiener Kudus genau unter die Lupe.

WAS IST PASSIERT? Juventus plant angeblich, seinen Angriff im Januar zu verstärken. Laut Corriere dello Sport, hat Juventus dabei Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam im Visier. Kudus wird mit Ghana an der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen will. Er ist bereits ein erfahrener Nationalspieler und wird wahrscheinlich eine wichtige Rolle für sein Land bei dem Turnier spielen.

WIE GEHT ES WEITER? Juventus wird Kudus laut des Berichts bei der WM genau unter die Lupe nehmen und intensiv beobachten. An dem 22 Jahre alten Stürmer sind aber auch noch andere europäische Topvereine interessiert. So wurde Kudus in den vergangenen Wochen mehrfach als Neuzugang bei Borussia Dortmundgehandelt. Kudus, der bei Ajax bis Juni 2025 unter Vertrag steht, dürfte rund 15 Millionen Euro kosten

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kudus erzielte in dieser Saison in 21 Spielen für Ajax wettbewerbsübergreifend zehn Tore und gab zudem zwei Vorlagen. Von 2018 bis 2020 sammelte er beim dänischen Erstligisten FC Nordsjælland erste Erfahrungen in Europa.