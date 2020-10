BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom: Die Aufstellung in der Champions League

Borussia Dortmund gastiert in der Champions League bei Lazio Rom. Goal hat sich mit der möglichen Aufstellung und der personellen Situation befasst.

Der BVB ( ) kehrt nach dem Achtelfinalaus in der Vorsaison zurück in die UEFA . Zum Auftakt geht es am 1. Spieltag zum italienischen Vertreter um Ex-BVB-Angreifer Ciro Immobile.

Das Spiel ist eine Partie aus Gruppe F, in der auch noch Zenit Sankt Petersburg und der FC Brügge zu Gange sind. Angepfiffen wird heute Abend um 21 Uhr im Römer Olympiastadion.

Die Mannschaft von Lucien Favre fuhr am Wochenende einen wichtigen 1:0-Erfolg bei der TSG 1899 Hoffenheim ein. Doch wie starten die Schwarz-Gelben nun in die Königsklasse? Personell gibt es derzeit jedenfalls einiges zu berichten...

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom: Goal liefert alle Informationen rund um die Aufstellung und die personelle Situation beim Bundesligisten und den Römern. Übrigens: Hier gibt's alle Infos zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom: Die Partie der UEFA Champions League

Duell Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) Gruppenphase Gruppe F, 1. Spieltag Datum 20.10.2020 Anstoß 21 Uhr Stadion Stadio Olimpico, Rom ( )

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom: Die offizielle Aufstellung

Sobald sie verfügbar sind, findet Ihr hier genau an dieser Stelle die offizielle Aufstellung von Lazio Rom und des BVB (Borussia Dortmund).

BVB bei Lazio Rom: Die personelle Situation bei Borussia Dortmund

Bei Borussia Dortmund sieht es im Hinblick auf die Personalsituation derzeit zappenduster aus. Trainer Lucien Favre fehlen vor allem in der Defensive einige wichtige Akteure. Somit muss der Schweizer auch im Vergleich zum Wochenende umbauen und unter anderem auf Nationalspieler Emre Can verzichten.

Der Deutsch-Türke fehlt wegen einer Rot-Sperre, die er sich im Achtelfinale der vergangenen Saison gegen PSG eingehandelt hatte. Da auch Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung), Nico Schulz (Muskelfaserriss), Manuel Akanji (Quarantäne nach Corona) und Marcel Schmelzer (Reha) nicht mit nach Rom gereist sind, muss Favre sich etwas ausdenken.

Bis auf Lukasz Piszczek und Mats Hummels hat der BVB-Coach keinen waschechten Defensivspieler mehr im Kader. Und: Auch der Einsatz des ist nach einer Verletzung in Hoffenheim fraglich. "Lukasz hat einen Finger ins Auge bekommen und geblutet. Er wird jetzt in der Klinik untersucht", sagte Michael Zorc rückblickend. Sollte Piszczek wirklich ausfallen, könnte Meunier in die Dreierkette rücken.

In der Offensive fehlt dagegen Thorgan Hazard weiter, Supertalent Yousouffa Moukoko ist noch nicht spielberechtigt für die CL.

BVB bei Lazio Rom: Die voraussichtliche Aufstellung von Borussia Dortmund

Bürki - Piszczek, Hummels, Delaney - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Reus, Haaland, Sancho.

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom: Die personelle Situation der Hausherren

Der Gegner des BVB, Lazio Rom, ist nicht gut in die neue Saison gestartet. Doch für den erfahrenen Trainer Simone Inzaghi ist dies noch lange kein Grund, in Panik auszubrechen. Denn der Italiener kann beim Heimspiel gegen den Bundesligisten fast aus dem Vollen schöpfen.

Mit Sicherheit mit von der Partie sein werden der Ex-Dortmunder Ciro Immobile und Mittelfeldstratege Sergej Milinkovic-Savic. Der serbischen Nationalspieler bildet zusammen mit Luis Alberto das Herzstück des Serie-A-Klubs. Ansonsten dürfte sich im Vergleich zum Wochenende nicht viel ändern.

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom: Die voraussichtliche Aufstellung der Italiener

Strakhosa - Patric, Acerbi, Hoedt - Parolo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares - Immobile, Correa.

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom: Die Aufstellung der Teams vergangenen Wochenende

Unterschiedlicher hätten die beiden Partien von Lazio und den Dortmundern am vergangenen Wochenende gar nicht laufen können. Während der BVB sich zu einem 1:0-Erfolg in Hoffenheim kämpfte, musste Lazio eine ordentliche Packung hinnehmen.

Die Römer unterlagen bei Genua am Ende klar und deutlich mit 0:3. Damit steht das Team von Simone Inzaghi nach vier Saisonspielen gerade einmal auf Tabellenplatz 15. Hier findet Ihr nun die Aufstellung der heutigen Kontrahenten vom vergangenen Wochenende.

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund) bei der TSG :

Hitz - Piszczek, Hummels, Can - Meunier, Dahoud, Witsel, Passlack - Sancho, Brandt, Reyna

Aufstellung Lazio Rom bei Sampdoria Genua:

Strakhosa - Patric, Acerbi, Hoedt - Parolo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Anderson - Caicedo, Correa.

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom: Die Aufstellung im letzten direkten Duell

Das letzte direkte Duell auf europäischer Ebene liegt schon eine Weile zurück. Im Jahr 1995 standen sich der BVB und Lazio zuletzt gegenüber. Im Viertelfinale der verloren die Dortmunder das Hinspiel in Italien mit 0:1, ehe das Rückspiel mit 2:0 gewonnen werden konnte.

Aufstellung BVB:

Klos - Cesar - Kree - Reuter - Sammer - Schmidt - Freund - Möller - Tretschok - Chapuisat - Riedle

Aufstellung Lazio:

Bergodi - Boksic - Casiraghi - Chamont - Cravero - Fuser - Marchegiani - Matteo - Negro - Rambaudi - Winter

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom: Die Vorschau zur Champions League

Keinen Blick für Kolosseum und Circus Maximus - beim Kurztrip in die "ewige Stadt" will Borussia Dortmund nur siegen, in doppeltem Sinne gesund bleiben und schnell wieder heim. "Wir müssen sehr aufpassen. Es ist gefährlich", sagte Trainer Lucien Favre vor der Landung der "BVB-Blase" bei angenehmen 20 Grad in Rom: "Es werden mehr Fälle kommen. Es ist nicht gut zu reisen."

Das Reisen ist allerdings sowohl bei den vielen Länderspielen, die nicht nur Favre ein Dorn im Auge sind, als auch im wesentlich beliebteren Multimillionengeschäft der Königsklasse unvermeidlich. Ein Auftaktsieg bei Lazio Rom am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) allen Abwehrsorgen zum Trotz wäre bereits ein Riesenschritt Richtung Achtelfinale.

Denn die Gesundheit steht beim BVB nicht nur wegen der Corona-Pandemie im Vordergrund. "Wir müssen vernünftig sein. Wir müssen uns Gedanken über unsere Spieler machen", forderte Favre, der angesichts der horrenden Belastung bei der TSG Hoffenheim (1:0) am Samstag kräftig rotiert hatte. Erling Haaland, der am Montag fröhlich ein Victory-Zeichen zeigte, und der spätere Siegtorschütze Marco Reus kamen erst nach mehr als einer Stunde ins Spiel.

Immerhin: In der prächtig besetzten Offensive lassen sich problemlos Spieler austauschen. Die Abwehr hingegen ist ein Torso. Mats Hummels ist der letzte Turm in einer Defensive, der reihenweise gestandene Profis fehlen: Manuel Akanji war an Corona erkrankt, Dan-Axel Zagadou und Nico Schulz sind verletzt, Emre Can ist rotgesperrt. Lukasz Piszczek bekam in Hoffenheim einen Finger ins Auge und musste sogar ins Krankenhaus, über seinen Einsatz wird laut Favre erst am Spieltag entschieden.

"Es ist Improvisationskunst gefragt", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Bereits in Hoffenheim spielte Thomas Delaney in der Abwehr und löste seine Aufgabe mit energischer Zweikampfführung, diese Variante könnte wieder die Notlösung werden. Favre nannte den Personalengpass "ein leichtes Problem", verteidigt werden müsse ohnehin im Kollektiv: "Das machen wir momentan nicht schlecht."

Das wird wohl auch nötig sein, denn aufseiten der Römer ist ein Mann in Bestform, der beim BVB gescheitert war. Ciro Immobile wurde mit Dortmund 2014/15 nicht richtig warm, er fühlte sich ausgegrenzt und zu selten von den Kollegen eingeladen. Nur drei Tore erzielte er in 24 -Spielen. Sein Glück fand er bei Lazio mit inzwischen 126 Toren in 181 Pflichtspielen, dreimal wurde er Torschützenkönig der . "Ciro ist vor dem Tor seit ein paar Jahren eiskalt, er hat ungeheure Qualität im Abschluss", warnte Hummels.

Die Generalprobe allerdings setzte Lazio heftig in den Sand. Bei Sampdoria Genua kassierte die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi am Samstag ein 0:3, nach vier Spieltagen sind die Römer hinter kleinen Klubs wie Benevento oder Spezia Calcio nur Vierzehnter der Tabelle.

"Am liebsten hätte ich alle ausgetauscht, mich inklusive", wetterte Inzaghi. Das macht wenig Hoffnung für Lazios erstes Champions-League-Spiel seit 13 Jahren. Doch: "Gegen den BVB will ich eine leidenschaftliche Reaktion sehen", forderte der Trainer. (Quelle: SID)

