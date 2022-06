BVB heute, News und Gerüchte: David Raum wohl teurer als gedacht, Witsel vor Marseille-Wechsel

David Raum hat eine fixe Ablösesumme in seinem Vertrag stehen, die der BVB angeblich zahlen wollte. Doch die Summe gilt wohl nicht in diesem Sommer.

Der BVB heute am Donnerstag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 16. Juni.

BVB heute, Gerücht: David Raum doch teurer als gedacht

Linksverteidiger David Raum könnte den BVB offenbar teurer zu stehen kommen, als bislang gedacht. Wie der kicker berichtet, greift die fest verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro nämlich erst im nächsten Sommer.

Dass der Nationalspieler gerne von Hoffenheim zu einem CL-Teilnehmer und am liebsten nach Dortmund wechseln würde, ist ein offenes Geheimnis. Die TSG könnte aber bei einem Verkauf in diesem Sommer einen deutlich höheren Preis aufrufen. Das Fachblatt spricht von einer Summe in der Region von 40 Millionen Euro, nachdem wohl nur eine nennenswert höhere Summe als die später festgeschriebene Ablöse die Hoffenheimer zu einem sofortigen Verkauf bewegen könnte.

Getty Images

BVB heute, Gerücht: Witsel steht vor Wechsel zu Olympique Marseille

Mittelfeldspieler Axel Witsel wird Borussia Dortmund in diesem Sommer ablösefrei verlassen und steht wohl vor einer Unterschrift bei Olympique Marseille. Dies berichten L'Equipe und RMC übereinstimmend.

Demnach befindet sich der 33-jährige Belgier bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit OM bezüglich eines Zweijahresvertrags. Konkurrenz gibt es aber angeblich von Atletico Madrid.