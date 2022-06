BVB heute, News und Gerüchte: Nachwuchstalent kommt aus Augsburg, Mega-Klub plant wohl Bellingham-Transfer

Der BVB verpflichtet ein Nachwuchstalent aus Augsburg und bei Jude Bellingham gibt es wohl den nächsten großen potenziellen Abnehmer.

BVB verpflichtet Talent Noa-Gabriel Simic vom FC Augsburg

Borussia Dortmund hat das Nachwuchstalent Noa-Gabriel Simic vom FC Augsburg verpflichtet. Das bestätigte die Berateragentur des 17-jährigen Offensivspielers.

Simic wechselt zur kommenden Saison in die U19 des BVB und wird dort von Mike Tullberg trainiert, der mit seinem Team zuletzt Deutscher Meister wurde.

Der kroatische Junioren-Nationalspieler kann im offensiven Mittelfeld oder Sturm eingesetzt werden. Für die Augsburger erzielte Simic in der U19-Bundesliga elf Tore in 19 Spielen.

BVB, Gerücht: Real Madrid plant Mega-Angebot für Jude Bellingham

Mit guten Leistungen spielte sich BVB-Mittelfeldspieler Jude Bellingham in der abgelaufenen Saison in den Fokus vieler Topklubs. Wie der spanische Radiosender Cadena Ser berichtet, hat unter anderem Real Madrid ein Auge auf den 18-Jährigen geworfen und hätte ihn gerne als Ersatz für den alternden Luka Modric.

Dem Bericht zufolge wollen die Königlichen ein Paket in Höhe von 90 Millionen Euro schnüren, um den Engländer sowie Borussia Dortmund von einem Transfer zu überzeugen. In Madrid soll Bellingham dann einen langfristigen Vertrag über vier oder fünf Jahre unterschreiben. Der Deal soll allerdings frühestens im Sommer 2023 vonstattengehen.

Bellingham hat beim BVB noch einen bis Juni 2025 gültigen Vertrag. In der letzten Saison stand er 44-mal für Dortmund auf dem Platz (sechs Tore, 14 Assists) und war unumstrittener Stammspieler.

Neben Real Madrid soll verschiedenen Medienberichten zufolge auch der FC Liverpool um Coach Jürgen Klopp Interesse am 18-Jährigen signalisiert haben. Auch bei den Reds ist ein Transfer in diesem Sommer aber ausgeschlossen.

BVB-Neuzugang Süle gewinnt mit Deutschland gegen Italien

Mit Niklas Süle stand ein (künftiger) Spieler von Borussia Dortmund in Deutschlands Startformation beim 5:2 gegen Italien in der Nations League.

Nico Schlotterbeck fehlte gesperrt, Julian Brandt und Karim Adeyemi kamen nicht zum Einsatz.