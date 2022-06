BVB heute, News und Gerüchte: Ausstiegsklausel im Vertrag von David Raum, Bellingham will Bayerns Serie stoppen

David Raum gilt als heißer Kandidat für Dortmunds linke Abwehrseite. Er soll eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben. Alle BVB-News des Tages.

Der BVB heute am Montag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 13. Juni.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB heute, Gerücht: Ausstiegsklausel im Vertrag von David Raum

David Raum kann die TSG 1899 Hoffenheim für eine Summe von 30 Millionen Euro angeblich verlassen. Das berichtet die Bild. Der deutsche Nationalspieler habe diesen Betrag bei seiner letzten Verlängerung in seinen Vertrag aufnehmen lassen.

Raum gilt als heißer Kandidat beim BVB, der sich mindestens von einem seiner Linksverteidiger trennen will: Raphael Guerreiro und Nico Schulz gelten bei der Borussia als Verkaufskandidaten.

Raum hatte im Januar seinen Vertrag in Hoffenheim noch bis 2026 verlängert.

BVB heute, News: Bellingham will Bayerns Meisterserie beenden

Jude Bellingham träumt davon, mit Borussia Dortmund die Meisterserie des FC Bayern in der Bundesliga zu beenden. Der deutsche Rekordmeister hat sich zehnmal in Folge den Titel gesichert.

"Eine Serie von zehn Jahren zu stoppen, wäre etwas Unglaubliches für Dortmund und für mich persönlich", sagte er dem kicker. Grundsätzlich sieht er seinen Klub für die Aufgaben in der kommenden Saison nach den Transfers von Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi gut gerüstet. Als "aufregend und vielversprechend" bezeichnete er die Transfertätigkeiten seines Klubs.

BVB heute, News: Schulz-Berater schließt Verbleib nicht aus

Der BVB bemüht sich um Hoffenheims David Raum und versucht auf der anderen Seite, Linksverteidiger Nico Schulz loszuwerden. Dass der 29-Jährige die Westfalen aber im Sommer trotz eines laufenden Vertrags verlässt, ist nach Angaben seines Beraters Roger Wittmann nicht sicher.

"Er wird nicht wechseln, nur damit er gewechselt ist. Er wird zu einem guten Klub gehen, und wenn das nicht klappt, dann eben bleiben", sagte er der Bild.

🤩 Unvergessen, sein Freistoß gegen Hoffenheim! 🎯



Happy Birthday, Antonio da Silva! 🥳 pic.twitter.com/TOVDBVYQG2 — Borussia Dortmund (@BVB) June 13, 2022

Gleichzeitig machte Wittmann aber auch klar, dass sich Schulz nach einem neuen Verein umsieht: "Nico hat nicht gespielt, ist mit sich unzufrieden, sucht eine neue sportliche Herausforderung, ist sehr offen für einen Wechsel", sagte er.