BVB heute, News und Gerüchte: Dahoud soll verlängern, Angreifer kurz vor dem Abgang

Der BVB würde offenbar gerne über 2023 hinaus mit Mahmoud Dahoud zusammenarbeiten und ein Dortmunder Stürmer soll kurz vor dem Absprung stehen.

Der BVB heute am Dienstag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 14. Juni.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

Bericht: BVB will mit Dahoud verlängern

Borussia Dortmund würde offenbar gerne den 2023 auslaufenden Vertrag von Mahmoud Dahoud verlängern. Das berichtet die Bild.

Der 26-Jährige schaffte einst unter Edin Terzic den Durchbruch und passt nach Meinung der Verantwortlichen auch zur neuen Zukunftsausrichtung mit mehreren deutschen Nationalspielern.

Der Spieler selbst soll sich dem Bericht zufolge in Dortmund wohlfühlen, schon bald sollen Gespräche zwischen beiden Parteien folgen.

Getty Images

Tigges absolviert Medizincheck beim 1. FC Köln: Abgang steht wohl bevor

Angreifer Steffen Tigges von Borussia Dortmund steht wohl unmittelbar vor einem Wechsel zum 1. FC Köln. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat der 23-Jährige bereits am Montag seinen Medizincheck in der Domstadt absolviert und anschließend einen Vertrag unterzeichnet.

Als Ablöse kassiert der BVB demnach 1,5 Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen kann diese Summe wohl noch ansteigen.

In der abgelaufenen Saison lief Tigges 15-mal für die erste Mannschaft auf und erzielte in diesen Spielen drei Treffer.

Imago Images

Ex-BVB-Trainer Marco Rose in die Türkei?

Marco Rose wird als neuer Trainer des türkischen Rekordmeisters Galatasaray gehandelt. Dies vermeldete am Sonntagabend der langjährige Galatasaray-Experte Haluk Yürekli beim YouTube-Sender Spor Gecesi.

Demnach ist der ehemalige BVB-Trainer einer von mehreren Kandidaten, um die sich Gala nach der Wahl von Dursun Özbek zum Präsidenten am Samstag bemühen will.

Hier geht's zur kompletten News!