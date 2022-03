Borussia Dortmund am heutigen Mittwoch (30. März), mitten in der aktuellen Länderspielpause. Hier gibt es alle News rund um den BVB heute.

BVB, News: Watzke weiß von Haaland "nichts Konkretes"

Hans-Joachim Watzke hat sich im Interview mit der Sport Bild zu der Zukunft von Top-Stürmer Erling Haaland geäußert und erklärt, dass der BVB noch nichts von einer Entscheidung bei dem Norweger mitbekommen hat. "Wir wissen aktuell weder von Spieler-Seite etwas Konkretes noch ist irgendjemand auf uns zugekommen", sagte Watzke und unterstrich: "Ich habe es mir abgewöhnt, Mediengerüchte zu beurteilen. Sonst müsste mein Tag 36 Stunden haben."

Dabei bezog der 62-Jährige ebenfalls zu den Gerüchten um einen Haaland-Wechsel zu Manchester City Stellung und stellte klar, dass die Westfalen "finanziell nicht mithalten können, falls Manchester City kommt".

Trotz eines möglichen Haaland-Abgangs blickt Watzke jedoch gelassen in die Zukunft. "Wir haben das schon ein paar Mal erlebt: Wir haben Lewandowski 2014 an die Bayern verloren und Aubameyang 2018 an Arsenal. Aber wir haben ehrlich gesagt auch immer einen neuen Star kreiert." Ob Karim Adeyemi dabei der Nachfolger des 21-jährigen Haaland wird, ließ der Geschäftsführer des BVB aber offen: "Ich bestätige Ihnen keine Transfergerüchte."

BVB, News: Haaland bei Länderspiel mit Norwegen in Torlaune

Erling Haaland präsentiert sich bei der norwegischen Nationalmannschaft weiter in Torlaune. Das Sturmjuwel des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund erzielte beim 9:0 (5:0)-Kantersieg in Oslo gegen Armenien zwei Treffer in der ersten Halbzeit und wurde nach zahlreichen Fouls an sich ausgewechselt.

"Das war eine harte Halbzeit für Erling. Es war viel Blut an den Knöcheln, deshalb schonen wir ihn", sagte Co-Trainer Kent Bergersen in der Pause bei TV2. Haaland hatte schon beim Sieg am vergangenen Freitag gegen die Slowakei (2:0) getroffen. Tore von Haaland bei der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) wird es allerdings nicht geben. Norwegen hat die Qualifikation verpasst.

BVB, News: Raphael Guerreiro löst mit Portugal das WM-Ticket

Nach einem 2:0-Sieg Portugals über Nordmazedonien hat der Europameister von 2016 das WM-Ticket gelöst, auch Raphael Guerreiro stand im Kader der portugiesischen Nationalmannschaft. In dem Play-off-Spiel konnte Bruno Fernandes einen Doppelpack erzielen, während BVB-Verteidiger Guerreiro über 90 Minuten auf der Bank saß.

Zuvor konnten die Portugiesen die Türkei mit 3:1 schlagen, auch hier kam Guerreiro jedoch nicht zum Einsatz.

