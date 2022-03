BVB heute, News und Gerüchte: Riesenlob für Bellingham, Matthäus schließt DFB-Comeback von Hummels nicht aus

Borussia Dortmund am heutigen Dienstag (29. März), mitten in der aktuellen Länderspielpause. Hier gibt es alle News rund um den BVB heute.

BVB, News: Bellingham kassiert Sonderlob von Henderson

Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham ist von seinem England-Teamkollegen Jordan Henderson vom FC Liverpool in den allerhöchsten Tönen gelobt worden. "Es gibt für ihn kein Limit", schwärmte Henderson bei SPORTbible vom 18-Jährigen.

"Ich lobe nicht so gerne andere Spieler, besonders wenn sie noch sehr jung sind", meinte Henderson, um dann bei Bellingham eine große Ausnahme zu machen: "Ich bin von ihm sehr beeindruckt. Ich mag seine Spielweise, ich mag seine Persönlichkeit - und die ist das Wichtigste. Ich mag sein Verhalten. Eigentlich kann ich nur Gutes über ihn sagen", gestand der Mittelfeldspieler.

Bellingham zählt trotz seines jungen Alters in Dortmund schon zu den unumstrittenen Stammspielern. In Englands Nationalteam ist seine Rolle in den vergangenen Monaten ebenfalls immer wichtiger geworden.

BVB, News: Matthäus schließt Hummels-Comeback im DFB-Team nicht aus

Lothar Matthäus kann die Nicht-Berücksichtigung von BVB-Abwehrspieler Mats Hummels durch Bundestrainer Hansi Flick nachvollziehen, will aber ein Comeback des Dortmunders im DFB-Trikot nicht ausschließen. "Das Tempo ist nun mal nicht mehr die große Stärke von Mats und verletzt war er leider auch länger. Trotzdem würde ich ihn nicht ganz abschreiben wollen", sagte Matthäus bei Sky.

Hummels kam im Nationalteam zuletzt bei der Achtelfinal-Niederlage gegen England bei der EM im vergangenen Sommer zum Einsatz. "Mats Hummels ist aktuell etwas ins Hintertreffen geraten", meinte Matthäus.

BVB, News: Haaland will abgeschirmt werden

Erling Haaland hat aktuell kein Interesse daran, Interviews zu geben. Das bestätigte sein Nationaltrainer Stale Solbakken bei Eurosport. "Er hat mir gegenüber geäußert, dass er während dieser Länderspiele abgeschirmt werden möchte", sagte der Coach.

Haaland möchte damit den ständigen Nachfragen nach seiner sportlichen Zukunft aus dem Weg gehen. Aktuell ist davon auszugehen, dass der Stürmer den BVB im Sommer verlässt. Als mögliche Ziele werden vor allem Real Madrid und Manchester City gehandelt.

