BVB heute, News und Gerüchte: Haaland hat neuen Ausrüster, Tedesco wittert Bluff von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund am heutigen Freitag (1. April) vor dem Bundesliga-Wochenende. Hier gibt es alle News rund um den BVB heute.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, News: Erling Haaland hat einen neuen Ausrüster

BVB-Stürmer Erling Haaland hat einen neuen Ausrüster. Am Donnerstag postete der Norweger auf seinen Social-Media-Kanälen ein Bild, auf dem er einen Pullover des deutschen Sportartikelherstellers adidas trägt. Dazu schrieb Haaland: "Just me"! Damit ist klar: Die Herzogenauracher haben das Werben um Haaland gewonnen.

Der Deal mit adidas soll Haaland laut Medienberichten zehn Millionen Euro pro Jahr einbringen. Auch Puma und Nike hatten um die Gunst des Torjägers gebuhlt.

Interessantes Detail: Auch Spaniens Rekordmeister Real Madrid wird seit Jahren von adidas ausgerüstet. Haalands Entscheidung pro adidas könnte als Indiz dafür verstanden werden, dass die Blancos im Transferpoker um den 21-Jährigen gegenüber Mitbewerber Manchester City gute Karten haben. Die spanische Sportzeitung As schrieb zum Beispiel: "Adidas bringt Haaland näher".

BVB, Video: Tedesco vermutet Dortmunder Haaland-Bluff

BVB, News: Ausstiegsklausel bei Haaland ist ein "Gentlemen's Agreement"

Erling Haaland hat bei Borussia Dortmund einen Vertrag bis 2024, doch alles deutet auf einen Wechsel im Sommer hin - Real Madrid, Manchester City, Barcelona und sogar Bayern München sollen an seiner Verpflichtung interessiert sein.

Die erste wichtige Frage lautet dabei: Gibt es in Haalands Vertrag eine Ausstiegsklausel über 75 Millionen Euro, die bis Ende April gilt? Oder handelt es sich lediglich um eine mündliche Absprache zwischen beiden Parteien? BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sagte im Dezember: "Eine Ausstiegsklausel kann ich so nicht bestätigen."

🎙 Die #BVBLeipzig-PK beginnt!



Marco #Rose zum Personal: "Erling #Haaland ist sehr fraglich. Der Fuß ist komplett weggeknickt, der Knöchel ist sehr geschwollen. Bei Thorgan #Hazard sieht es ganz anständig aus, da schauen wir im Training nochmal weiter." — Borussia Dortmund (@BVB) March 31, 2022

Wie GOAL und SPOX erfahren haben, gibt es ein "Gentlemen's Agreement" zwischen Dortmund und der Entourage des Norwegers, durch das sich beide verpflichtet haben, einen Abgang Haalands in diesem Sommer nicht zu verhindern, wenn ein zufriedenstellendes Angebot für Dortmund eintrifft, das über diesen 75 Millionen Euro liegt.

Hier geht's zur ausführlichen News.

BVB, Spielplan: Die kommenden Partien