BVB heute, News und Gerüchte: Jaissle rechnet mit Adeyemi-Transfer, Watzke stärkt Rose

BVB, Transfers: Sammer spricht über Adeyemi

Am Rande des Bayern-Spiels gegen Salzburg sprach Matthias Sammer in seiner Funktion als Experte bei Amazon Prime auch über einen möglichen Wechsel von Karim Adeyemi im kommenden Sommer zum BVB. "Nichts ist sicher, es wird außergewöhnlich viel spekuliert. Spieler wie ihn können wir aber immer gebrauchen", so Sammer.

Salzburgs Trainer Matthias Jaisssle kündigte aber ebenfalls bei Amazon Prime den Abschied seines Angreifers in ein paar Wochen an. "Ich vermute, dass er zeitnah den nächsten Schritt geht im nächsten Sommer ..."

BVB, News: Hans-Joachim Watzke stärkt Marco Rose den Rücken

Trotz des dreifachen Scheiterns in allen Pokalwettbewerben, einer immer noch sehr ruckeligen ersten Saison und schon zwölf Niederlagen aus 36 Pflichtspielen steht Marco Rose bei Borussia Dortmund nicht zur Debatte. Das bekräftigte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der Sport-Bild.

"Marco Rose steht bei Borussia Dortmund nicht zur Disposition" wird Watzke im Blatt zitiert. Rose werde auch in der kommenden Saison BVB-Trainer sein, ein möglicher Trainerwechsel sei in den Gremien nie ein Thema gewesen.

BVB, News: Hummels und Guerreiro positiv auf Corona getestet

(SID) Borussia Dortmund muss im kommenden Heimspiel gegen Arminia Bielefeld gleich auf zwei seiner Leistungsträger verzichten. Sowohl Innenverteidiger Mats Hummels als auch Außenbahnspieler Raphael Guerreiro wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Beide hatten sich wegen Erkältungssymptomen bereits zuvor isoliert.

Nach dem Corona-Ausbruch beim FSV Mainz 05 war das Auswärtsspiel der Dortmunder am vergangenen Sonntag ausgefallen. Für die kommende Aufgabe gegen Abstiegskandidat Bielefeld am Sonntag droht nun ein Engpass in der Defensive.

Mats Hummels’ PCR-Test hat sich leider als „positiv“ erwiesen.



Wir wünschen Mats einen milden Verlauf und eine baldige Genesung! https://t.co/qplIFQKDBI — Borussia Dortmund (@BVB) March 8, 2022

Allerdings kämpft auch Bielefeld mit einem Corona-Ausbruch. Schwerpunktmäßig sei "der Trainer- und Betreuerstab betroffen", es gebe "mehrere Infektionen", teilte der Verein am Dienstag mit. Offen ist hingegen, wer genau erkrankt ist.

