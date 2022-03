BVB heute, News und Gerüchte: Moukoko will wohl gehen, Reif schwärmt von Süle - alles zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heute am Dienstag (8. März). Hier gibt es alle News rund um den BVB.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB News: Will Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund im Sommer verlassen?

Supertalent Youssoufa Moukoko könnte Borussia Dortmund kommenden Sommer offenbar verlassen. Das berichtet die Bild.

Demnach ist der 17-jährige Stürmer mit seinen Einsatzzeiten beim BVB nicht zufrieden und will regelmäßigere Spielpraxis auf hohem Niveau erhalten. In der laufenden Saison kommt Moukoko in allen Wettbewerben bis dato auf lediglich 316 Einsatzminuten, bei seinen 17 Einsätzen war er 15-mal nur Joker.

Getty Images

Dortmund würde Moukoko indes gerne halten, weshalb neben einem fixen Wechsel offenbar auch eine Leihe möglich wäre. Laut Bild will der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten dabei im deutschen Oberhaus bleiben - sollte der FC St. Pauli aufsteigen, könnte Moukoko also unter Umständen auch zu seinem Ex-Klub zurückkehren.

BVB (Borussia Dortmund) heute: Marcel Reif schwärmt von Niklas Süle

Die professionelle Einstellung von Noch-Bayern-Verteidiger Niklas Süle imponiert der Kommentatoren-Legende Marcel Reif.

"Ich habe mich spontan gefragt, was die Dortmunder dazu sagen. Die werden das genauso empfinden, wie es mir damit geht: Super, Gottseidank kommt einer, der die Dinge so sieht. Ein Super-Satz", so Reif bei Bild-TV.

Getty Images

Er spielte damit auf Süles Interview nach dem 1:1 gegen Leverkusen am vergangenen Samstag an. Darin hatte der Nationalspieler, der im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt, gesagt, er werde alles dafür tun, "dass Dortmund dieses Jahr Zweiter wird".

"Das war völlig klar und ehrlich und glaubhaft. Die Fans spüren das", lobte Reif.

BVB, News heute: Termin für Youth-League-Viertelfinale gegen Atletico steht

Die U19 von Borussia Dortmund darf ihr Youth-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid im Signal Iduna Park spielen. Das gab der BVB am Montag bekannt.

🤩 Das #UYL-Viertelfinale zwischen der #BVBU19 und dem Nachwuchs von @Atleti wird am 16. März im @SIGNALIDUNAPARK ausgetragen! Anpfiff ist um 16.30 Uhr.



Weitere Infos folgen. ℹ️ pic.twitter.com/aa7BwePwmG — Borussia Dortmund (@BVB) March 7, 2022

Das Duell mit den Spaniern steigt am Mittwoch, den 16. März. Anpfiff ist um 16.30 Uhr.

BVB, Spielplan: Die kommenden Partien