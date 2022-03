Borussia Dortmund heute am Sonntag (6. März). Hier gibt es alle News rund um den BVB.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, Transfers: Barca-Präsident Laporta bestätigt Treffen zwischen Xavi und Haaland

Barca-Präsident Joan Laporta hat bei einem Abendessen mit Fanclubs der Blaugrana bestätigt, dass sich sein Trainer Xavi mit BVB-Stürmer Erling Haaland bereits getroffen hat. "Das geht mich nichts an. Es ist ein Gespräch zwischen Sportlern ohne jede Art von Verhandlung“, stellte Laporta klar.

Zudem bestritt der 59-Jährige, jegliche Verhandlungen mit Borussia Dortmund schon aufgenommen zu haben: "Ich bestreite, dass es irgendeine Art von Verhandlung für Haaland gegeben hat."

Der Barca-Boss wurde auch nach seiner Beziehung zu Haalands Berater Mino Raiola gefragt und sagte: "Ich habe eine gute Beziehung zu Raiola, aber wenn ich einen Spieler will, muss ich mit seinem Verein sprechen".

Der derzeit verletzte Haaland kann die Westfalen in diesem Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme von 75 Millionen Euro verlassen. Neben den Katalanen sollen auch Real Madrid, Manchester City und Bayern München an den Norweger dran sein.

BVB, News: BVB zu gut? Youngster erklärt Dortmund-Abschied

Für Ansgar Knauff war die Konkurrenzsituation im BVB-Kader zu groß. Deshalb wechselte er auf Leihbasis zu Eintracht Frankfurt, wie er der Frankfurter Rundschau verriet.

Dortmunds Trainer Marco Rose machte er allerdings keinen Vorwurf. "Das lag nicht am Trainer", stellte der 20-Jährige klar: "Der BVB hat einen topbesetzten Kader mit Topspielern. Es ist da immer schwierig, in diesem großen, breiten Kader auf viel Spielzeit zu kommen." Man müsse auf diesem Niveau aber "jede Situation annehmen, nicht lamentieren oder lange darüber nachdenken, wenn man statt Bundesliga in der Dritten Liga spielt."

Die @DFL_Official hat das ursprünglich für Sonntag angesetzte Spiel von Borussia Dortmund gegen den @1FSVMainz05 verlegt. Neuer Spieltermin ist Mittwoch, der 16. März um 18.30 Uhr.



ℹ️ https://t.co/9fgKTtQpIS — Borussia Dortmund (@BVB) March 4, 2022

Über seine ständigen Wechsel zwischen den Profis und der U23 sagte Knauff, dass es "schon eine Umstellung ist, eben Bundesliga und Champions League zu spielen und dann Regionalliga." Die ersten Einsätze beim BVB wären dennoch etwas ganz Besonderes gewesen. "Im ersten Moment ist man aufgeregt, kann es schwer einordnen, aber es ist schon eine geile Zeit und einfach schön, weil es das ist, wovon man als Kind immer geträumt hat", erinnerte sich der Angreifer.

Obwohl die Konkurrenzsituation im Kader von Borussia Dortmund zu groß war, sieht er Eintracht Frankfurt aber auf einem ähnlichen Niveau: "Ich würde keinesfalls sagen, dass Eintracht die schwächere Mannschaft ist", stellte der U21-Nationalspieler fest: "In der Spielanlage unterscheiden sich beide Mannschaften, vom Niveau ist es top, das nimmt sich nicht viel."

Bei der SGE sammelte Knauff jetzt schon 90 Minuten in drei Partien. In Dortmund kam er in der gesamten Hinrunde nicht über 132 Minuten und neun Pflichtspieleinsätze hinaus.

Ex-Laporta-Vertrauter über Haaland: "Er erinnert mich an Ibrahimovic"

Jose Elias, ein ehemaliger Laporta-Vertrauter und bis vor Kurzem bei Barca tätig, hat sich zu Erling Haaland geäußert und dabei einen Vergleich zu Zlatan Ibrahimovic, der einst bei den Katalanen nicht glücklich wurde, gezogen. Im Gespräch mit dem spanischen Radiosender Cadena Ser sagte Elias: "Haaland erinnert mich so sehr an Ibra".

Gleichzeitig sieht der Brasilianer eine Verpflichtung des norwegischen Mittelstürmers kritisch. Elias hätte es lieber, wenn Barcelona auf junge Eigengewächse setzt: "Barca war noch nie gut darin, direkt auf die Brieftasche zu gehen. Wir sind Spezialisten in der Gewinnung von Gold aus der Mine. Ich schaue auf Pedri und er ist die Bombe. Haaland kann einen enormen Einfluss haben, aber wenn ich entscheiden müsste Haaland zu verpflichten oder jemand aus der Jugendmannschaft hochzuholen, wäre mir Letzteres lieber."

