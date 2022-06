BVB heute, News und Gerüchte: Raum-Transfer wohl vor dem Aus, Nizza und Manchester United an Zagadou dran?

Bei David Raum geht Borussia Dortmund wohl leer aus, während Nizza und United an Dan-Axel Zagadou dran sein sollen. Alle News zum BVB.

Der BVB heute am Sonntag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 26. Juni.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, News: Nizza und Manchester United an Dan-Axel Zagadou interessiert?

Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou könnte nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund nach Frankreich zurückkehren. Laut Berichten von Foot Mercato hat der OGC Nizza Interesse am 23-Jährigen.

An der französischen Südküste könnte Zagadou wieder auf den früheren BVB-Coach Lucien Favre treffen, sollte dieser das Traineramt von Christophe Galtier übernehmen. Galtier ist ein Kandidat auf den Trainerposten bei Paris Saint-Germain.

Neben Nizza sollen auch mehrere Klubs aus der englischen Premier League ihr Interesse an Zagadou signalisiert haben, darunter auch Manchester United. Beim BVB erhielt Zagadou nach fünf Jahren keinen neuen Vertrag mehr. Der Innenverteidiger war 2017 von PSG gekommen, hatte aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

BVB heute, News: Transfer von David Raum zu Borussia Dortmund wohl vor dem Aus

Im bislang so erfolgreichen Transfersommer muss Borussia Dortmund offenbar einen Rückschlag hinnehmen. Wie Sport1 berichtet, droht der Transfer von Wunschspieler David Raum zu platzen. Demnach buhlen finanzkräftige Klubs aus der Premier League um den 24 Jahre alten Linksverteidiger. Konkret werden Manchester United, Newcastle United und West Ham United genannt.

Raum hatte sich in der abgelaufenen Saison bei der TSG Hoffenheim mit starken Leistungen ins Schaufenster gestellt, in der Bundesliga kam er auf herausragende 13 Torvorlagen. Der Vertrag des Nationalspielers läuft noch bis 2026, doch Hoffenheim ist bei einem entsprechenden Angebot zu einem Verkauf bereit, wie Direktor Profifußball Alexander Rosen erklärte.

BVB, News: 50+1? Watzke kontert Hoeneß

Hans-Joachim Watzke hat als Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) wiederholten Forderungen nach einer Abschaffung der 50+1-Regel eine erneute Absage erteilt. Es sei "gar nicht mehr nötig, über 50+1 zu diskutieren", sagte der 63-Jährige der Bild am Sonntag: "Weil es in Deutschland unter meiner Verantwortung als DFL-Aufsichtsratschef in den nächsten Jahren keine Änderung geben wird. Das ist hundertprozentig sicher."

Watzke, auch Geschäftsführer bei Borussia Dortmund, reagierte damit unter anderem auf einen Vorstoß von Uli Hoeneß. Der Ehrenpräsident von Bayern München hatte zuletzt gemahnt, die Bundesliga werde - mit Ausnahme seines Klubs - unter 50+1 international den Anschluss verlieren.

"Das Faszinierende an Uli Hoeneß' Argumentation ist, dass er anderen Vereinen etwas vorschlägt, den FC Bayern dann aber explizit ausnimmt – diesmal bezogen auf das Aufgeben von 50+1", sagte Watzke, dessen Meinung "eine andere" sei: "Nicht nur Frankfurts Erfolg in der Europa League gibt mir recht, sondern auch die Champions League. Die hat Real Madrid gewonnen – ein glasklarer 50+1-Klub, in dem der Präsident sogar noch von den Mitgliedern gewählt wird."

Behauptungen, nach denen mit 50+1 keine Erfolge möglich seien, bezeichnete Watzke als "größten Unfug". So leisteten in der Bundesliga viele Klubs "mit ihren Möglichkeiten großartige Arbeit. Auf der anderen Seite gibt es international etliche Investorenklubs, die trotz unerschöpflicher Geldquellen die Champions League noch nicht gewonnen haben." (sid)

BVB, Gerüchte heute: Liverpool glaubt an Bellingham-Transfer 2023

Wechselt Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham zu Jürgen Klopp? Einem Bericht der Sun zufolge ist der FC Liverpool optimistisch, den bald 19-Jährigen im kommenden Jahr verpflichten zu können. Demnach herrsche in der Führungsetage der Reds die Überzeugung, die Konkurrenz um Manchester United, Manchester City und Real Madrid ausstechen zu können.

Bellingham steht beim BVB allerdings noch bis 2025 unter Vertrag und würde dem Bericht zufolge mindestens 120 Millionen Euro kosten. Bellingham wechselte 2020 von Birmingham City zum BVB. In der vergangenen Saison absolvierte er 44 Pflichtspiele für Dortmund, dabei erzielte er sechs Treffer und bereitete 14 Tore vor.

