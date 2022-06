Der junge Niederländer Prince Aning wechselt zum BVB. Youssoufa Moukoko will in der Vorbereitung voll angreifen. Die News zu Borussia Dortmund.

Der BVB heute am Samstag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 25. Juni.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, News: Fix: BVB verpflichtet Ajax-Talent Prince Aning

Jetzt ist es offiziell: Der 18 Jahre alte Prince Aning wechselt von Ajax Amsterdam zum BVB. Das Gerücht über einen Wechsel erwies sich demnach als wahr. Der Niederländer unterschrieb einen Vierjahresvertag.

Imago Images

Der Linksverteidiger soll in der U23 in der 3. Liga für die Borussia auflaufen, aufgrund seines Alters könnte er auch noch in der U19 kicken.

In der vergangenen Saison spielte Prince Aning für die Ajax-U18, traf in der Youth League unter anderem auf den BVB.

"Wir haben uns schon länger in Gesprächen befunden und freuen uns, dass der Transfer geklappt hat. Prince Aning ist ein außergewöhnlicher Spieler mit einem starken linken Fuß", sagte Ingo Preuß, sportlicher Leiter von Borussia Dortmunds U23, zu der Verpflichtung.

BVB, Gerücht: Neuer Plan mit Moukoko

Youssoufa Moukoko hat eine schwere Saison 2021/22 hinter sich. Drei Verletzungen warfen das 17 Jahre alte Wunderkind immer wieder zurück, war er mal gesund, schmorte er unter Trainer Marco Rose oft auf der Ersatzbank. Moukoko soll über einen Wechsel nachgedacht haben.

Imago Images

Mit der Verpflichtung von Edin Terzic als neuem Cheftrainer schöpft Moukoko aber wieder neuen Mut. Wie die Bild berichtet, will er sich in der Vorbereitung voll reinhängen und sich für mehr Einsatzzeit empfehlen.

Geht der Plan auf, soll Moukoko sogar dazu bereit sein, seinen aktuell bis 2023 laufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern.

BVB, Sommerpause: Der Fahrplan