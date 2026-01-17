In der Bundesliga steigen die Begegnungen des 18. Spieltags. Borussia Dortmund trifft dabei am Samstag (17. Januar) auf St. Pauli. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr.

Der Signal Iduna Park dient zudem als Kulisse für die Partie zwischen dem BVB und den Kiezkickern. Borussia Dortmund und der FC St. Pauli stehen nach 17. bzw. 16 Meisterschaftsspielen bei 36 bzw. zwölf Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Borussia Dortmund vs. St. Pauli im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

BVB heute live: Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. FC St. Pauli im TV und Live Stream?

Die Partie von Borussia Dortmund gegen den FC St. Pauli könnt Ihr komplett live bei Sky verfolgen, sowohl im linearen Fernsehen als auch im LIVE STREAM. Der Countdown auf Sky Sport Bundesliga beginnt um 14.00 Uhr, danach läuft die Partie im Signal Iduna Park ebenfalls dort sowie in UHD und HDR. Als Kommentator ist Jonas Friedrich im Einsatz, Britta Hofmann moderiert und Didi Hamann fungiert als Experte.

Voraussetzung für die Übertragung ist ein gültiges Sky-Abonnement, das den Zugriff über Sky Go einschließt. Alternativ besteht die Möglichkeit, das Spiel über WOW zu sehen – wahlweise im Jahresabo oder monatlich buchbar, derzeit für 29,99 Euro bzw. 44,99 Euro pro Monat.

Falls Ihr Euch lieber für die Konferenz entscheidet, könnt Ihr ab 14.00 Uhr bei DAZN einschalten. Dort begleitet Max Siebald das Spiel, Daniel Herzog führt als Moderator durch die Sendung, unterstützt von Sebastian Kneißl als Experte. Um die Konferenz schauen zu können, ist das Super Sports Paket erforderlich, das aktuell 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Laufzeit kostet.

Spiel Borussia Dortmund – St. Pauli Wettbewerb Bundesliga, 18. Spieltag Datum Samstag, 17. Januar 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen St. Pauli

Bundesliga - Bundesliga Signal Iduna Park

Ort und Zeit des Spiels.

Borussia Dortmund vs St. Pauli: Aufstellungen

News über den BVB

Borussia Dortmund feierte am Dienstag mit einem 3:0 gegen Werder Bremen den ersten Sieg nach der Pause. Zuvor verzeichnete der BVB zum Wiederauftakt ein 3:3 bei Eintracht Frankfurt.

News über den FC St. Pauli

Der St. Pauli kehrte am Mittwoch mit einem 1:2 in Wolfsburg aus der Pause zurück. In den direkten Duellen ab Mitte Dezember erreichten die Kiezkicker ein 2:1 gegen Heidenheim und eine Nullnummer in Mainz.

Form

Bilanz direkte Duelle

Borussia Dortmund vs St. Pauli: Die Tabellen

