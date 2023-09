BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Heidenheim: DAZN oder Sky – wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute live?

Der BVB trifft am Freitag in der Bundesliga auf Heidenheim. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Wir befinden uns am dritten Spieltag in der Bundesliga 2023/24. Dabei bekommt es Borussia Dortmund am Freitag (1. September) mit dem 1. FC Heidenheim zu tun. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 20.30 Uhr.

Dabei dient der Signal Iduna Park als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen dem BVB und dem FCH. Borussia Dortmund und der 1. FC Heidenheim halten derzeit bei vier und null Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Heidenheim im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Heidenheim, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß heute?

Spiel BVB (Borussia Dortmund) – 1. FC Heidenheim Wettbewerb Bundesliga, 3. Spieltag Datum Freitag, 1. September 2023 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

BVB vs. Heidenheim: DAZN oder Sky – wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute live?

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Heidenheim im TV, LIVE-STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

BVB-News

Borussia Dortmund startete mit einem 1:0 im Signal Iduna Park gegen den 1. FC Köln in die Bundesliga 2023/24.

Anschließend kam der von Edin Terzić trainierte Vizemeister im kleinen Revierderby gegen den VfL Bochum nicht über ein 1:1 hinaus.

Donyell Malen zeichnete sich für beide Treffer des BVB in der bisherigen Bundesliga-Saison verantwortlich.

Die Aufstellung des BVB heute

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Heidenheim-News

Der 1. FC Heidenheim debütierte mit einer 0:2-Auswärtsniederlage gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga.

Danach verspielte die Mannschaft von Frank Schmidt gegen die TSG Hoffenheim eine Führung und verlor mit 2:3.

Hierbei netzten Jan-Niklas Beste und Marvin Pieringer für den FCH ein.

Die Aufstellung des 1. FC Heidenheim:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

BVB gegen Heidenheim heute live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 1 Siege BVB 1 Siege 1. FC Heidenheim 0 Unentschieden 0 Letztes Duell 1. FC Heidenheim vs. BVB 3:4 (Testspiel, 19. Juli 2014)

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Heidenheim heute live anschauen: Nützliche Links