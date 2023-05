"Niemand hat auf mich gehört": Spitzenklub ließ sich Ex-BVB-Star Erling Haaland für 4,5 Millionen Euro durch die Lappen gehen

Vor ein paar Jahren wäre Erling Haaland für ManUnited ein Schnäppchen gewesen. Die Red Devils aber wollten nicht.

WAS IST PASSIERT? Manchester United hat einst die konkrete Gelegenheit verstreichen lassen, Superstar Erling Haaland zu verpflichten. Ex-United-Teammanager Ole Gunnar Solskjaer erklärte in der Sun, wie er selbst vor seinem Engagement bei den Red Devils zum Telefonhörer griff, um den heutigen Torjäger von Manchester City im Old Trafford unterzubringen.

WAS WURDE GESAGT? Solskjaer, einst erfolgreicher Profi bei United, trainierte Haaland 2018 bei Molde FK. Damals habe er versucht, seinem Ex-Verein eine Verpflichtung seines norwegischen Landsmanns schmackhaft zu machen: "Ich habe United etwa sechs Monate bevor ich dort übernahm angerufen. Ich hab ihnen gesagt, dass ich da einen besonderen Stürmer habe, aber niemand hat auf mich gehört. Die Forderung betrug vier Millionen Pfund (etwa 4,5 Millionen Euro, d. Red.), aber sie haben ihn nicht verpflichtet."

WAS IST DER HINTERGRUND? Während United also bei dem damals 18-Jährigen nicht überzeugt war, schlug Red Bull Salzburg 2019 für acht Millionen Euro Ablöse zu. United wurde auch ein Jahr später nochmals mit Haaland in Verbindung gebracht. Sein Ex-Förderer Solskjaer arbeitete dort mittlerweile als Cheftrainer, trotzdem entschied sich der Torjäger gegen United und für einen 20-Millionen-Euro-Wechsel zum BVB.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ein Knipser wie Haaland stände ManUnited aktuell gut zu Gesicht. Während der Rekordmeister zur kommenden Spielzeit unbedingt einen neuen Stürmer verpflichten möchte, hat Haaland beim Nachbarn City in seiner ersten Premier-League-Saison bereits einige Rekorde gebrochen. Aktuell steht er bei 51 Toren in 47 Pflichtspielen für die Skyblues. Dazu lieferte der 22-Jährige noch acht Assists.