Wie viele Tore hat Erling Haaland in seiner Karriere erzielt? Die verrückte Statistik des Superstars von Manchester City

Der norwegische Nationalspieler hat im Laufe seiner Karriere schon viele Tore geschossen. Aber wie oft hat er insgesamt ins Netz getroffen?

Erling Haaland von Manchester City trifft seit seinem Wechsel in die Premier League wie er will. Es ist aber nicht das erste Mal, dass er mit seinen Treffern für Schlagzeilen sorgt.

Er hat es bei Borussia Dortmund getan, bei Red Bull Salzburg, bei Molde und während seiner Zeit in der Jugendakademie von Bryne.

Und wir haben noch gar nicht über seine Leistungen in der Nationalmannschaft gesprochen, sowohl in der Jugend als auch in der A-Nationalmannschaft.

Erinnern Sie sich noch daran, wie er bei der U20-Weltmeisterschaft 2019 in einem einzigen Spiel neun Tore erzielte?!

Ja, wir sind uns einig, der Mann ist ein absolutes Phänomen. Er scheint dazu bestimmt zu sein, in den kommenden Jahren alle möglichen Torrekorde zu brechen.

Aber wie viele Tore hat er denn bisher erzielt?

GOAL gibt einen Überblick!