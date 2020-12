BVB: Erling Haaland ist glücklich bei Borussia Dortmund und will weiter mit Mino Raiola arbeiten

Der junge Norweger dankt seinem Ex-Coach und will Borussia Dortmund aktuell nicht verlassen. Auch seinen Berater lobt Erling Haaland.

Torjäger Erling Haaland hat betont, dass er aktuell nicht über einen Abgang von Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund nachdenkt. Der Norweger, der seit seinem 20-Millionen-Wechsel von Red Bull Salzburg zu den Westfalen im Januar eine starke Entwicklung genommen hat , sagte am Montagabend bei der Verleihung des Golden-Boy-Awards auf die Frage zu seiner Zukunft: "Ich bin glücklich bei ."

"Ich hatte ein tolles Jahr unter Lucien Favre und ich möchte ihm dafür danken", so der aktuell verletzte Haaland weiter in Richtung des am Sonntag entlassenen Ex-BVB-Trainers.

Erling Haaland steht beim BVB bis 2024 unter Vertrag

Um Haaland, der in Dortmund noch bis 2024 unter Vertrag steht, kursieren immer wieder Wechselgerüchte. Real Madrid soll ihn für den kommenden Sommer gemeinsam mit PSG-Star Kylian Mbappe auf dem Einkaufszettel haben. Auch die englischen Spitzenvereine Manchester City und Manchester United wurden kürzlich als Interessenten gehandelt.

Um Haalands Angelegenheiten außerhalb des Rasens kümmert sich Mino Raiola. Der exzentrische Berater wurde am Montagabend ebenfalls ausgezeichnet, als bester Agent Europas im vergangenen Jahr.



Bild: instagram.com/erling.haaland

Von Haaland gab es außerdem ein Lob: "Er ist der beste Berater der Welt und hat mir so sehr geholfen. Ich will weiter mit ihm arbeiten."