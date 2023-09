Der nächste Jude Bellingham: Die Verantwortlichen des BVB erhoffen sich angeblich von einem Top-Talent 100 Millionen Euro Ablöse

Julien Duranville verfügt über großes Potenzial. Die Dortmunder Verantwortlichen rechnen bei entsprechender Entwicklung mit einer horrenden Ablöse.

WAS IST PASSIERT? Nach dem Verkauf von Jude Bellingham für 103 Millionen Euro Ablöse an Real Madrid in diesem Sommer haben die Verantwortlichen des BVB den nächsten Spieler im Sinn, der ihnen bei einem Abgang eine dreistellige Millionensumme in die Klubkassen spülen könnte: Laut der Bild heißt es bei den Verantwortlichen von Borussia Dortmund, Julien Duranville könne dem Klub irgendwann 100 Millionen Euro einbringen.

WIE GEHT ES WEITER? Da trifft es sich gut, dass das Supertalent dem deutschen Vizemeister nach dem missratenen Saisonstart bald sportlich wieder helfen kann. Für das nächste Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg soll er erstmals seit seiner Verletzung aus der Saisonvorbereitung wieder eine Option sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Muskelfaserriss, den sich der 17-Jährige während der USA-Tour der Dortmunder im Rahmen der Saisonvorbereitung zugezogen hatte, ist nun ausgeheilt. Kommende Woche soll das Juwel wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Belgier war im vergangenen Winter für eine Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht nach Dortmund gewechselt. Im missglückten Saisonfinale der Borussia gegen Mainz 05 (2:2) kam Duranville zu seinem bislang einzigen Pflichtspiel-Einsatz, in rund 28 Minuten deutete er mit seiner Schnelligkeit und Technik bereits sein Potenzial an.