BVB holt Top-Talent Julien Duranville nach Dortmund

Was sich zuletzt abgezeichnet hatte, ist nun offiziell: Mit Julien Duranville sichert sich der BVB eines der größten Talente Europas.

WAS IST PASSIERT? Bundesligist Borussia Dortmund hat sich das nächste Top-Talent geangelt. Der Vizemeister verpflichtete den erst 16 Jahre alten belgischen U19-Nationalspieler Julien Duranville und stattete ihn mit einem langfristigen Vertrag aus. Der Flügelstürmer spielte zuletzt für den 34-maligen belgischen Meister RSC Anderlecht.

WAS WURDE GESAGT? "Julien ist ein schneller, technisch starker und kreativer Flügelspieler, in dem wir großes Potenzial sehen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl und ergänzte: "Wir möchten in den kommenden Jahren gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial zu heben und seine Entwicklung voranzutreiben – so wie wir es in der Vergangenheit schon mehrfach mit jungen Talenten unter Beweis gestellt haben."

WIE GEHT ES WEITER? Duranville kuriert derzeit noch eine im Herbst erlittene Muskelverletzung aus. Danach soll er laut Kehl "Schritt für Schritt an das Niveau der Bundesliga herangeführt werden".