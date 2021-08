Am Donnerstag wird die Gruppenphase der Champions League ausgelost, der BVB ist dabei. Aber in welchem Lostopf befindet sich Borussia Dortmund?

Die Champions-League-Saison 2021/22 wirft ihre Schatten voraus, am Donnerstag (26. August) um 18 Uhr werden die acht Gruppen ausgelost. Mit von der Partie ist dann auch Borussia Dortmund.

Mit einem famosen Endspurt hat sich der BVB in der vergangenen Saison noch auf Platz drei der Bundesliga-Tabelle geschoben und sich damit für die Champions League qualifziert. Neben dem FC Bayern, RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg sind die Westfalen eines von vier deutschen Teams in der Gruppenphase der Königsklasse.

Traditionell gibt es bei der Auslosung der Champions-League-Gruppen vier Lostöpfe. Pro Gruppe geht je eine Mannschaft aus jedem Topf an den Start.

Die Frage, die wir in diesem Artikel klären wollen, lautet nun: In welchem der vier Töpfe befindet sich der BVB? Alle Informationen findet Ihr in den kommenden Abschnitten, ebenso wie die Eckdaten zur Übertragung der Champions League im TV und LIVE-STREAM in der kommenden Saison.

Champions League, Auslosung: In welchem Topf ist der BVB? Die Eckdaten zur Ziehung

Wettbewerb UEFA Champions League Was wird ausgelost? Gruppenphase Saison 2021/22 Wann findet die Ziehung statt? Donnerstag, 26. August, 18 Uhr Wieviele Mannschaften nehmen teil? 32

Champions League, Auslosung: In welchem Topf ist der BVB (Borussia Dortmund)?

Wie bereits erwähnt, wird es bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase am Donnerstag vier Lostöpfe geben. Im ersten Topf sind dabei der Titelverteidiger, der Europa-League-Sieger und die Meister der sechs stärksten europäischen Ligen gesetzt. Dazu zählt der BVB nicht.

In die restlichen Töpfe werden die verbliebenen 24 Teilnehmer dann anhand ihrer Stellung im aktuellen UEFA-Ranking verteilt. Und Borussia Dortmund hat es dabei gerade noch in Lostopf 2 geschafft.

Der BVB zählt bei der Auslosung der Champions League heute also zu Topf 2. Dass die Dortmunder es dort hinein geschafft haben und nicht in Topf 3 sind, ist angesichts der Teams, die ihnen in Topf 2 Gesellschaft leisten, durchaus wichtig. So vermeidet die Mannschaft von Trainer Marco Rose zum Beispiel, dass man schon in der Gruppenphase auf den FC Barcelona, Real Madrid, den FC Liverpool oder Paris Saint-Germain trifft.

Champions League, Auslosung: Das ist Topf 2 mit dem BVB (Borussia Dortmund)

Borussia Dortmund

FC Barcelona

Real Madrid

Paris Saint-Germain

FC Liverpool

Juventus Turin

Manchester United

FC Sevilla

Champions League, Auslosung: Auf wen könnte der BVB treffen?

Jedes Jahr aufs Neue ist es ein beliebtes Spiel vieler Fans vor der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase: Auf welche Teams könnte meine Mannschaft treffen? Welche Hammergruppe droht vielleicht? Oder fallen die Gegner eher machbar aus?

Für den BVB kann es in diesem Jahr zum Beispiel eine sehr schwierige Gruppe mit Manchester City, Ajax Amsterdam und der AC Milan geben. Gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit in eine vergleichsweise leichte Gruppe mit Sporting CP, Zenit St. Petersburg und Club Brügge gelost zu werden.

Champions League Auslosung, BVB in Lostopf 2: Mögliche Gruppen

BEISPIEL SCHWERE GRUPPE BEISPIEL MACHBARE GRUPPE Manchester City Sporting CP Borussia Dortmund Borussia Dortmund Ajax Amsterdam Zenit St. Petersburg AC Mailand Club Brügge

Champions League, Auslosung: Alle Lostöpfe im Überblick

LOSTOPF 1 FC Chelsea, Manchester City, FC Bayern München, Sporting CP, OSC Lille, Atletco Madrid, Inter Mailand, FC Villarreal LOSTOPF 2 Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Liverpool, Real Madrid, FC Barcelona, FC Sevilla, Juventus Turin, Manchester United LOSTOPF 3 RB Leipzig, FC Porto, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo, Zenit St. Petersburg, Shakhtar Donezk, Benfica, RB Salzburg LOSTOPF 4 Club Brügge, VfL Wolfsburg, AC Mailand, Besiktas, Dynamo Kiew, Malmö FF, Young Boys Bern, Sheriff Tiraspol

Champions League: Läuft die Auslosung live im TV und STREAM?

Gute Nachrichten für all diejenigen, die sich die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase nicht entgehen lassen wollen: Die Ziehung wird live im TV und im LIVE-STREAM übertragen!

Zwar zeigt kein klassischer Fernsehsender die CL-Auslosung live, dafür könnt Ihr mit dem Streamingdienst DAZN aber beim mit Spannung erwarteten Ziehen der Lose zuschauen. DAZN zeigt die Auslosung nämlich am Donnerstag ab 18 Uhr im LIVE-STREAM - und den Stream könnt Ihr mittels der kostenlosen DAZN-App auch auf Eurem Smart-TV abspielen.

UEFA.com und Probemonat bei DAZN: Die CL-Auslosung kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Um auf das Programm von DAZN zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Das kostet entweder monatlich 14,99 Euro oder - wenn Ihr Euch gleich für ein Jahr binden wollt - einmalig 149,99 Euro im Jahresabo. Neben der Auslosung seht Ihr auf DAZN fast alle Spiele der kommenden Champions-League-Saison live, dazu viele Partien der Bundesliga oder Ligue 1 sowie alle Spiele aus LaLiga und Serie A im LIVE-STREAM. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos.

Neben DAZN zeigt auch die UEFA die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase im LIVE-STREAM. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin, am Donnerstag um 18 Uhr startet die Übertragung. Der STREAM der UEFA ist kostenlos.

Champions League, Auslosung: So schnitt der BVB in den vergangenen Jahren in der CL ab

Saison 2020/21 : Viertelfinale - Aus gegen Manchester City

: Viertelfinale - Aus gegen Manchester City Saison 2019/20 : Achtelfinale - Aus gegen PSG

: Achtelfinale - Aus gegen PSG Saison 2018/19: Achtelfinale - Aus gegen Tottenham

Achtelfinale - Aus gegen Tottenham Saison 2017/18: Gruppenphase - Aus hinter Tottenham und Real Madrid

Gruppenphase - Aus hinter Tottenham und Real Madrid Saison 2016/17 : Viertelfinale - Aus gegen Monaco

: Viertelfinale - Aus gegen Monaco Saison 2015/16 : Nicht qualifiziert

: Nicht qualifiziert Saison 2014/15: Achtelfinale - Aus gegen Juventus Turin

Achtelfinale - Aus gegen Juventus Turin Saison 2013/14: Viertelfinale - Aus gegen Real Madrid

Viertelfinale - Aus gegen Real Madrid Saison 2012/13: Finale - 1:2-Niederlage gegen Bayern

Champions League: Wer zeigt die CL-Spiele in der Saison 2021/22 live?

DAZN ist ab der Saison 2021/22 der Hauptsender, wenn es um die Live-Übertragung der Champions League geht. Der Streamingdienst hatte sich die Rechte in den vergangenen Jahren mit Sky geteilt, das nun allerdings keine Live-Partien aus der Königsklasse mehr im Angebot hat.

Stattdessen zeigt DAZN nun 121 von 137 Spielen der Champions-League-Saison live und exklusiv, der Streamingdienst bietet künftig auch Konferenzen an. Die Kosten für DAZN liegen bei 14,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar) oder 149,99 Euro für ein Jahr (heruntergerechnet nur 12,50 Euro pro Monat). Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos, Ihr könnt das Angebot also erst einmal 30 Tage lang gratis testen.

Die restlichen 16 Partien der CL-Spielzit werden übrigens live und exklusiv bei Prime Video übertragen. Der Streaminganbieter, für den man aktuell 7,99 Euro por Monat bezahlen muss, zeigt jeden Spieltag das Topspiel am Dienstag im LIVE-STREAM.