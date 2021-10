Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund) jetzt live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER - 1:0

In der Champions League kommt es heute zum Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. Ajax Amsterdam. Goal begleitet das Spiel am Dienstagabend im LIVE-TICKER.

Am dritten Spieltag der Champions League kommt es zum Aufeinandertreffen der Spitzenteams der Gruppe C: Ajax Amsterdam empfängt heute den BVB (Borussia Dortmund), Anpfiff in der Johann Cruijff ArenA in Amsterdam ist um 21 Uhr.

Uns erwartet ein Königsklassenspiel auf höchstem Niveau! Ihr wollt wissen, wie die Champions League heute übertragen wird? Dann schaut mal hier vorbei!

Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund) jetzt im LIVE-TICKER: Die Übersicht

Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund) Spielstand: 1:0 Tore 1:0 Reus (11., ET) Aufstellung Ajax Amsterdam Pasveer - Mazraoui, Timber, Alvarez, Blind - Gravenbrech, Martinez - Berghuis, Tadic, Antony - Haller Aufstellung BVB (Borussia Dortmund) Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Schulz - Bellingham, Witsel - Brandt, Reus (K.) - Malen, Haaland Gelbe Karten -

24. | Es get wohl weiter für Meunier, der außerhalb des Feldes mit Eisspray behandelt wurde. Ganz rund sieht der Schritt dennoch nicht aus.

22. | Meunier liegt nach einem Zusammenprall mit Blind auf dem rechten Flügel auf dem Boden. Schiedsrichter Gil Manzano ließ zunächst den Vorteil laufen und unterbricht nach Abschluss der Situation das Spiel. Meunier muss behandelt werden.

20. | Der BVB braucht Ruhe und versucht sich diese jetzt über Ballbesitz zu holen. Auf einen offenen Schlagabtausch will sich der Bundesligist jedenfalls nicht einlassen.

18. | Dortmund spielt etwas ängstlich, traut sich nicht so recht aus der eigenen Hälfte. Ajax jetzt deutlich am Drücker.

15. | Ajax schafft Überzahl auf den Flügeln, der BVB steht dort viel zu weit weg von den Gegenspielern. Die Abstimmung stimmt noch nicht.

13. | Neun Minuten war Ajax gefühlt nicht in der gegnerischen Hälft, dann plötzlich gelingt der verspätete Blitzstart. Der BVB sucht momentan die defensive Ordnung.

11. | Toooooooor! AJAX AMSTERDAM - Borussia Dortmund 1:0. Jetzt ist es passiert. Tadic steht zur Ausführung eines Freistoßes an der rechten Strafraumkante bereit und schlägt die Kugel scharf über die Mauer in Richtung langes Eck. Reus will die Kugel klären, verlängert den Ball aber mit dem Scheitel ins lange Eck.

Champions League - Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund): Tor für Ajax Amsterdam!

9. | Riesenchance für Ajax. Berghuis hat den Ball 16 Meter vor dem gegnerischen Kasten in der zentraler Position und steckt auf den völlig freien Antony in der rechten Strafraumhälfte quer. Der Brasilianer steht frei vor Kobel, doch Hummels grätscht im letzten Moment in den Schuss. Abgeblockt.

7. | Die ersten Minuten gehören klar dem BVB. Das Passspiel läuft, trotz des Drucks, den den Niederländer auf den Spielaufbau aufzubauen versuchen.

5. | Guter Beginn des BVB, der Ajax kaum in Ballbesitz kommen lässt und so die Fans noch nicht ins Spiel kommen lässt. Schwarz-Gelb mit starkem Gegenpressing.

3. | Beide Fanlager haben jede Menge Pyrotechnik vor Anpfiff abgefackelt. Der Rauch hängt tief in der ausverkauften Johann Cruijff Arena, die Sicht ist nicht wirklich gut.

1. | Los gehts. Der Ball rollt.

Champions League - Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund): Anpfiff!

vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf das spanische Schiedsrichtergespann. Leitender Unparteiischer ist Jesus Gil Manzano, ihm assistieren Inigo Prieto Lopez De Cerain und Angel Nevado Rodriguez. Vierter Offizieller ist Jose Luis Munuera Montero, Alejandro Jose Hernandez Hernandez fungiert als VAR.

vor Beginn | Die Generalproben sind beiden Klubs gelungen. Ajax Amsterdam gewann am vergangenen Wochenende beim SC Heerenveen mit 2:0 und sicherte die Tabellenführung in der Eredivisie. Der BVB schlug Mainz 05 mit 3:1 und ist nun wieder erster Bayern-Verfolger in der Bundesliga.

vor Beginn | Im Fokus steht natürlich auch heute wieder Superstürmer Haaland. Der Norweger hat in neun Champions-League-Auswärtsspielen bisher neun Tore erzielt. Mit einem Treffer gegen Ajax wäre er der schnellste Spieler, der zehn Auswärtstore in der Königsklasse erzielt hat, und würde damit den Rekord von Mario Gomez und Kylian Mbappe von zwölf Spielen brechen.

vor Beginn | Der BVB ist in der Champions League bisher voll auf Kurs. Zum Start gab es ein 2:1 bei Besiktas und einen 1:0-Heimsieg gegen Sporting Lissabon. Die Tabellenführung gehört aber dennoch Ajax Amsterdam, das ebenfalls mit 6 Punkten startete, jedoch ein um vier Treffer besseres Torverhältnis vorweisen kann.

vor Beginn | Die Gäste aus Dortmund ändern ihre Startelf nach dem 3:1 in der Bundesliga gegen Mainz auf einer Position: Axel Witsel beginnt für Emre Can. Marco Reus steht zudem zum 50. Mal in der Champions League in der Startelf.

vor Beginn | Ajax Amsterdam beginnt nach dem 2:0 in der Liga gegen den SC Heerenveen mit drei neuen Spielern in der Startelf: Alvarez, Antony und Martinez ersetzen Schuurs, Klaassen und Kudus.

vor Beginn | Der BVB stellt dem folgende Elf entgegen: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Schulz - Bellingham, Witsel, Brandt - Reus, Haaland, Malen.

vor Beginn | So geht Ajax Amsterdam ins Duell mit Borussia Dortmund: Pasveer - Mazraoui, Timber, Martinez, Blind - Alvarez, Berghuis, Gravenberch - Antony, Haller, Tadic

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung des 3. Spieltages zwischen Ajax Amsterdam und dem BVB (Borussia Dortmund).

Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen der Champions League

Das ist die Aufstellung von Ajax Amsterdam:

Pasveer - Mazraoui, Timber, Alvarez, Blind - Gravenbrech, Martinez - Berghuis, Tadic, Antony - Haller

Marco Rose und der BVB (Borussia Dortmund) setzen auf folgende Aufstellung:

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Schulz - Bellingham, Witsel - Brandt, Reus (K.) - Malen, Haaland

Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Ajax und Borussia Dortmund standen sich zuletzt in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2012/13 gegenüber - die Deutschen gewannen beide Spiele, mit 1-0 zu Hause und 4-1 in der Johan-Cruyff-Arena.

In den beiden bisherigen UEFA-Champions-League-Saisons, in denen sich Ajax und Borussia Dortmund gegenüberstanden, erreichte jeweils eines der beiden Teams das Finale und wurde Zweiter. 1995/96 schaltete Ajax Dortmund im Viertelfinale aus und verlor im Finale im Elfmeterschießen gegen Juventus, 2012/13 trafen sie in der Gruppenphase aufeinander und Dortmund verlor im Finale gegen Bayern München.

Borussia Dortmund hat seine letzten beiden Europapokal-Spiele in den Niederlanden gewonnen: 3-1 gegen PSV im Oktober 2002 und 4-1 gegen Ajax im November 2012, beide in der UEFA Champions League.

Die letzte Niederlage auf niederländischem Boden gab es im UEFA-Cup-Finale 2002 (3-2 in Rotterdam gegen Feyenoord unter Matthias Sammer).

Nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen kann Ajax erstmals seit 1995/96 die ersten drei Spiele einer UEFA-Champions-League-Saison gewinnen (damals unter Louis van Gaal), als man gleichzeitig das letzte Mal das Finale erreichen konnte (Niederlage im Elfmeterschießen gegen Juventus).

Borussia Dortmund hat vier der letzten fünf Auswärtsspiele in der UEFA Champions League gewonnen (1N) – mehr als von den vorherigen 15 Auswärtsspielen zusammen (3S 2U 10N).

Ajax hat in dieser Saison mehr Schüsse aus hohen Ballgewinnen (maximal 40 Metern vom dem gegnerischen Tor) abgegeben als jede andere Mannschaft in der UEFA Champions League (7). Nur Bayern München (37) und Chelsea (32) hatten bisher mehr hohe Ballgewinne aus dem Spiel heraus als Ajax (29).

Ajax-Stürmer Sébastien Haller ist in dieser Saison der UEFA Champions League bislang der beste Torschütze (5 Tore). Wenn er gegen Dortmund ebenfalls trifft, würde er den Vereinsrekord für Tore in aufeinanderfolgenden CL-Spielen einstellen (3 - Kluivert 1995, Litmanen 1996 und Tadic 2018), und das in seinen ersten drei Spielen in der UEFA Champions League überhaupt.

Jude Bellingham war an jedem der letzten vier Tore von Borussia Dortmund in der UEFA Champions League direkt beteiligt (2 Tore und 2 Vorlagen). Seit seinem Champions-League-Debüt im Oktober 2020 hatte nur Erling Haaland (13) mehr Torbeteiligungen für Dortmund als Bellingham (5).

Seit seinem Debüt in der UEFA Champions League für Ajax im September 2018 hat Dusan Tadic im Schnitt mehr Torschussvorlagen pro 90 Minuten gegeben als jeder andere Spieler im Wettbewerb (2.6 – mindestens 1000 Spielminuten in diesem Zeitraum).

Borussia Dortmunds Erling Haaland hat in neun Auswärtsspielen in der UEFA Champions League bisher neun Tore erzielt. Mit einem Treffer gegen Ajax wäre er der schnellste Spieler, der zehn Auswärtstore in diesem Wettbewerb erzielt hat, und würde damit den Rekord von Mario Gomez (Februar 2011) und Kylian Mbappé (Februar 2019) von zwölf Spielen brechen.

Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Das Matchballspiel in Amsterdam gewinnen, dadurch die Belastung besser steuern: Borussia Dortmund kann sich in der Champions League doppelt belohnen.

Amsterdam/Dortmund (SID) Johan Cruyff wacht als Bronzestatue vor dem Stadion von Ajax Amsterdam, Porträtfotos des "Königs" begrüßen die Zuschauer in den Gängen. Doch wo einst die legendäre Nummer 14 zauberte, will Borussia Dortmund im Matchballspiel jeglichen Ansatz von "totaalvoetbal" ersticken.

"Wir wissen, was da auf uns zurollt. Wir dürfen den Schlagabtausch auf keinen Fall ausarten lassen", forderte Trainer Marco Rose vor dem Duell um die Tabellenführung in der Champions-League-Gruppe C am Dienstagabend (21.00 Uhr/Amazon Prime). Emre Can betonte, das Ziel sei, "zu gewinnen". Denn: Der Sieger ist mit neun Punkten aus drei Spielen so gut wie durch - und er kann in der Knochenmühle der englischen Wochen die Belastung besser steuern.

"Ajax, Bundesliga, Pokal, Bundesliga, wieder Ajax, Bundesliga", zählte Rose auf, "das wird richtig anspruchsvoll. Wenn ich es mir malen könnte, gewinnen wir in Amsterdam - aber leider ist das nicht 'Wünsch dir was'." Einen brauchen sie dafür ganz besonders: Ausnahmestürmer Erling Haaland, der gegen den FSV Mainz 05 (3:1) am Samstag 90 Minuten lang auf dem Feld stehen musste.

Dass dies nicht der Plan gewesen war, hat auch der niederländische Rekordmeister bemerkt. "Wenn ich die Wahl hätte, wäre es mir lieber, dass er nicht dabei ist", sagte der frühere Bremer Davy Klaassen. Da muss Rose ihn wohl enttäuschen: Es ist nicht an der Zeit, seinen herausragenden Spieler zu schonen. Haaland wolle sowieso "immer unbedingt", sagte der Trainer. Der 21-Jährige selbst beteuerte bei Twitter vor dem abendlichen Steak mit Pommes frites, es gehe ihm "sehr gut".

Beim Tabellenführer der Eredivisie kann der Norweger sich seine Pause einfach selbst herausschießen. Mit dem Achtelfinale vor Augen böten sich im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt (26.10.) oder im Ajax-Rückspiel (3.11.) und den weiteren Königsklasse-Duellen durchaus Gelegenheiten zur Regeneration. Ohnehin: "Meine Spieler freuen sich darauf, gegen Haaland anzutreten", sagt Ajax-Trainer Erik ten Hag. Davy Klaassen hat er wohl nicht gefragt.

Einige Personalsorgen wird der BVB definitiv durch die englischen Wochen schleppen müssen. "Irgendwann ist das Rad überdreht, und du kommst in eine Spirale rein, wo es schwierig ist, auf bestimmten Positionen noch nachzulegen", sagte Rose. "Da müssen wir aber jetzt durch, ohne zu jammern."

Linksverteidiger Raphael Guerreiro und U21-Nationalstürmer Youssoufa Moukoko werden zumindest noch in Amsterdam fehlen, Gio Reyna und Mahmoud Dahoud wahrscheinlich auch, Abwehrchef Mats Hummels kratzt seit Wochen haarscharf an der Belastungsgrenze. Immer wieder reagiert das Knie, das Duell mit dem früheren Frankfurter Bundesliga-Stürmer Sebastien Haller (fünf Tore in den ersten zwei Champions-League-Spielen) könnte hart werden.

So oder so: "Auch wir können kicken", betonte Emre Can, und er forderte: "Wir müssen selbstbewusst auftreten." Für das Achtelfinale. Und für ein bisschen Entspannung. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Amsterdam: Pasveer - Mazraoui, Timber, Martinez, Blind - Alvarez, Klaassen, Gravenberch - Berghuis, Haller, Tadic. - Trainer: ten Hag.

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Schulz - Witsel - Reus, Bellingham - Brandt, Malen - Haaland. - Trainer: Rose

Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien)

Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Duell der Champions League im Überblick