BVB (Borussia Dortmund): Testspiele, Trainingslager und Co. - alle Infos zur Vorbereitung

Borussia Dortmund hat in der kommenden Saison Großes vor. Goal skizziert die Sommervorbereitung des BVB und liefert alle wissenswerten Infos dazu.

Bundesligist will in der kommenden Saison angreifen, was die deutsche Meisterschaft angeht. In der vergangenen Saison musste der BVB unter Cheftrainer Lucien Favre dem den Vortritt lassen und den Münchnern erneut die Meisterschale überlassen.

Dabei haben die Borussen auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen, um in der Vorbereitung bereits entscheidende Schritte in Richtung guter Formkurve zu machen.

Doch wann hat der BVB die Vorbereitung aufgenommen? Gegen wen geht es in den Testspielen? Und wie sieht das Auftaktprogramm aus?

Goal liefert alle Informationen rund um die Vorbereitung von Borussia Dortmund: Testspiele, Trainingslager, Auftaktgegner - hier erfahrt Ihr alles.

BVB (Borussia Dortmund): Alle Infos zu den Testspielen

Seit dem 3. Juli sind die Stars des BVB bereits wieder im Training. Zu Beginn erfolgte der traditionelle Leistungstest auf dem BVB-Gelände - unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Insgesamt hat Lucien Favre fünf Testspiele angesetzt, mit denen der BVB für die neue Saison 2019/20 in Form kommen will.

Nach dem lockeren Aufgalopp gegen Schweinberg ist der Höhepunkt der Vorbereitung sicherlich das Duell mit dem , das am Samstag steigt. Marco Reus äußerte sich im exklusiven Interview zu seinem ersten Treffen mit Ex-BVB- und heutigem Liverpool-Coach Jürgen Klopp.

Datum, Uhrzeit Testspiel Spielort Spielbericht / Highlights 12.07.19 FC Schweinberg - Borussia Dortmund (0:10) Schweinberg Hier entlang 18.07.19 - Borussia Dortmund (1:3) Seattle Hier entlang 20.07.19, 2 Uhr FC Liverpool - Borussia Dortmund South Bend 27.07.19, 17 Uhr Calcio - Borussia Dortmund Altach 30.07.19, 19.30 Uhr FC St. Gallen - Borussia Dortmund St. Gallen

BVB (Borussia Dortmund): Alle Infos zum Trainingslager

Nach der USA-Reise ist vor dem Trainingslager: Borussia Dortmund wird am 27. Juli das Trainingslager in Bad Ragaz ( ) antreten, wo Lucien Favre seinem Team den letzten Schliff mit auf den Weg geben will.

Im Rahmen des Aufenthalts in der Schweiz testet der Vizemeister zweifach (siehe oben).

Am 2. August reisen Reus, Witsel und Co. dann wieder in die Heimat, um dann am 3. August im eigenen Stadion um den ersten Pokal dieser Saison zu kämpfen. Am 4. August findet die Saisoneröffnung im Signal Iduna Park statt.

BVB (Borussia Dortmund): Die Testspiele im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Der BVB ist in diesem Jahr nicht beim International Champions Cup 2019 mit dabei, hat aber dennoch einige Testspiele auf dem Zettel stehen.

Um die Spiele des BVB anzusehen, müsst Ihr Euch nur bei DAZN anmelden. Das geht ganz einfach - mit einem Gratismonat zum Start. Nach diesem zahlt Ihr ab 1. August nur 11,99 Euro pro Monat, habt aber weiter die Chance, die live im Stream zu sehen. Hier gibt's alle Infos dazu.

BVB in der Vorbereitung: Die Testspiele im LIVE-STREAM auf DAZN

Um den BVB unter anderem gegen den FC Liverpool zu sehen, müsst Ihr nach dem Abonnementabschluss noch die passende DAZN-App herunterladen. Dies geht über nachfolgende Links:

BVB (Borussia Dortmund): Alle Infos zum Saisonstart

Gleich zu Beginn der neuen Saison wartet auf Borussia Dortmund der Supercup, bei dem es gegen den Meister Bayern München geht. Am 3. August haben die Borussen gegen den Rekordmeister Heimvorteil, wenn DAZN ab 20.15 Uhr live im Stream überträgt.

Im muss der BVB nach Uerdingen, wo Ex-Borusse Kevin Großkreutz sich über das Duell mit seiner alten Liebe freut. Das ergab die Auslosung im Juni.

Die Bundesliga geht dann am 17. August wieder los, wenn der BVB ein Heimspiel bestreitet. Der kommt zum Saisonstart in den Signal Iduna Park

Datum, Uhrzeit Begegnung Wettbewerb 3. August, 20.30 Uhr Borussia Dortmund - FC Bayern München Supercup 9. August, 20.45 Uhr KFC Uerdingen - Borussia Dortmund DFB-Pokal, 1. Runde 17. August, 15.30 Uhr Borussia Dortmund - FC Augsburg Bundesliga

BVB (Borussia Dortmund): Die bisherigen Neuzugänge

Die Neuzugänge des BVB im Sommer 2019

Mats Hummels (FC Bayern München)

Thorgan Hazard ( )

Nico Schulz (TSG )

Julian Brandt (Bayer 04 Leverkusen)

Paco Alcácer ( /Kauf-Option nach Leihe gezogen)

Mateu Morey (FC Barcelona)

Luca Unbehaun (eigene U19)

Tobias Raschl (eigene U19)

Felix Passlack ( /Leihe beendet)

Alexander Isak ( /Leihe beendet)

Jeremy Toljan ( Glasgow/Leihe beendet)

Sebastian Rode ( /Leihe beendet)

Shinji Kagawa ( Istanbul/Leihe beendet)

André Schürrle ( /Leihe beendet)

Die Abgänge des BVB im Sommer 2019