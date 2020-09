BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg im TV, LIVE-STREAM und Co. - die Bundesliga-Übertragung am Samstag live

Am 2. Spieltag der Bundesliga muss der BVB beim FC Augsburg ran. Goal liefert Euch alle Infos rund um die Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Es ist wieder Samstag! Das bedeutet, dass wir uns auf spannende Spiele in der freuen dürfen. Heute Nachmittag gastiert der BVB ( ) im Rahmen des 2. Spieltages beim . Ab 15.30 Uhr rollt der Ball in der WWK-Arena in Augsburg.

Die Borussia geht als klarer Favorit in die Begegnung am Samstag. Am vergangenen Wochenende gelang dem Vizemeister ein eindrucksvoller Start in die neue Spielzeit: Im Borussen-Duell gegen Gladbach gewann das Team von Coach Lucien Favre souverän mit 3:0. Gio Reyna sowie ein Doppelpack von Erling Haaland sorgten für den Sieg. In Augsburg sollen nun die nächsten drei Zähler eingefahren werden. Vor allem der junge Norweger dürfte sich noch sehr gut an seinen letzten Auftritt bei den Fuggerstädtern erinnern: Beim letztjährigen 5:3-Erfolg feierte er einen fulminanten Einstand und schoss den BVB mit einem Hattrick zum Sieg.

Auch die Augsburger durften sich am 1. Spieltag über einen Sieg freuen. 3:1 hieß es am Ende aus Sicht der Mannschaft von Heiko Herrlich beim Gastspiel gegen Union Berlin. Dass gegen die Schwarz-Gelben ebenfalls Punkte drin sind, zeigte der FCA in der vergangenen Spielzeit. Auch wenn das Spiel am Ende mit 3:5 verloren ging, stellte Augsburg die Borussia vor große Probleme und schnupperte lange Zeit an der Sensation.

2. Spieltag der Bundesliga: Der BVB (Borussia Dortmund) muss zum Gastspiel nach Augsburg. Goal liefert Euch alle wichtigen Infos rund um die Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM. Außerdem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg heute live: Die Begegnung in der Übersicht

Duell FC Augsburg - BVB (Borussia Dortmund) Datum Samstag, 26. September 2020 | 15.30 Uhr Ort WWK-Arena (Augsburg)

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg heute live: So seht Ihr die Bundesliga im TV

BVB (Borussia Dortmund) oder der FC Augsburg? Wer geht am heutigen Samstag als Gewinner vom Platz? Oder werden die Punkte geteilt? Die Antwort gibt es auf dem grünen Rasen und Ihr könnt die Partie live im TV verfolgen. In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr, wie und wo das geht.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg heute live im Free-TV sehen: Geht das?

Eine wichtige Information vorab für alle, die gehofft haben, das Spiel im Free-TV zu sehen: Leider hat sich kein Free-TV-Sender die Übertragungsrechte für das Spiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem FC Augsburg gesichert. Das bedeutet, dass das Duell ausschließlich im Pay-TV zu sehen ist.

Doch keine Panik! Wir helfen Euch auf die Sprünge!

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg heute live im TV bei Sky sehen

Das Gastspiel des BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg könnt Ihr am heutigen Samstag live und in voller Länge bei Sky sehen.

Der Unterföhringer Sender besitzt die Überragungsrechte für die Bundesligaspiele am Samstag und zeigt alle Partien über die kompletten 90 Minuten. Da am Samstagnachmittag mehrere Spiele parallel laufen, könnt Ihr die Partie zwischen dem BVB und Augsburg entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen.

Bereits um 15.15 Uhr startet das Einzelspiel auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD) mit der Vorberichterstattung. Ab 15.30 Uhr führt Euch Kommentator Kai Dittmann durch die 90 Minuten. Die Konferenz gibt es auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann.

Ihr wollt live dabei sein und Euer Team anfeuern? Dann benötigt Ihr lediglich ein kostenpflichtiges Sky-Abo. Alle Infos, Angebote und Konditionen erhaltet Ihr auf der Sky-Homepage.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg heute im LIVE-STREAM sehen: Alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga

Ihr seid unterwegs und deshalb auf Euer Smartphone oder ein anderes mobiles Endgerät angewiesen? Kein Problem! Denn Sky bietet neben der TV-Übertragung auch einen LIVE-STREAM zur Partie zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem FC Augsburg. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender die exklusiven Übertragungsrechte.

Bei Sky habt Ihr zwei Optionen, wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Eine Option ist Sky Go. Das Streamingangebot ist mit dem Abo bei Sky verbunden. Das heißt, Ihr benötigt hierfür kein extra Abo. Einfach einloggen und los geht's!

Die Übertragung ist hierbei identisch mit der im TV. Alle weiteren Infos zu Sky Go gibt's hier!

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg heute im LIVE-STREAM mit dem Sky Ticket sehen

Die zweite Option gibt's mit Sky Ticket. Im Vergleich zu Sky Go benötigt Ihr hierbei kein langfristiges Abo. Ihr könnt Euch einfach kurz vor Anpfiff anmelden und das Spiel live und in voller Länge erleben.

Sky Ticket bietet verschiedene Pakete. Wie diese aussehen und was Ihr beachten müsst, entnehmt Ihr diesem Link.

Bundesliga heute live - BVB (Borussia Dortmund) zu Gast beim FC Augsburg: Die Übertragungsmöglichkeiten bei Sky im Überblick

TV: Einzelspiel (Sky Sport Bundesliga 2 HD), Konferenz (Sky Sport Bundesliga 1 HD)

Einzelspiel (Sky Sport Bundesliga 2 HD), Konferenz (Sky Sport Bundesliga 1 HD) LIVE-STREAM: Sky Go, Sky Ticket

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg heute live: Spiel verpasst? Die Highlights gibt's auf DAZN

Ihr habt das Gastspiel des BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg verpasst, wollt aber dennoch die besten Szenen sehen? Hier hilft Euch DAZN weiter!

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff findet Ihr beim Ismaninger Sender die Highlights der Bundesligaspiele, so auch die besten Szenen aus Augsburg. Es kommt noch besser: Das Ganze ist für Euch kostenlos!

Was müsst Ihr dafür tun? Ein DAZN-Abo abschließen - und das bringt einen großen Vorteil mit sich. Meldet Ihr Euch als Neukunde bei DAZN an, bekommt Ihr die ersten 30 Tage umsonst und könnt auf alle Inhalte zugreifen.

Im Anschluss habt Ihr die Möglichkeit, ein Monatsabo (für 11,99 Euro im Monat) oder direkt ein Jahresabo für eine einmalige Zahlung in Höhe von 119,99 Euro abzuschließen.

Interesse geweckt? Dann sichert Euch hier direkt den Probemonat!

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg heute live: Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal

Ihr seid unterwegs und wollt nicht erst auf die Highlighst warten? Dann schaut doch bei Goal vorbei.

Dort findet Ihr den kostenlosen LIVE-TICKER zum Spiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem FC Augsburg. Goal versorgt Euch mit allem Wissenswerten rund um die Partie, mit Statistiken und natürlich mit allen wichtigen Szenen: Toren, Fouls, Karten, strittigen Entscheidungen und so weiter.

Klickt auf diesen Link und gelangt direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal!

🧤 What 🧤 A 🧤 Save 🧤 pic.twitter.com/uygweGamSs — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 23, 2020

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg heute live: Die Aufstellung beider Teams

Knapp eine Stunde vor Anpfiff präsentieren wir Euch an dieser Stelle die Aufstellungen beider Teams. Schaut also um 14.30 Uhr noch einmal vorbei und erfahrt, mit welchen Protagonisten die Mannschaften antreten.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga im Überblick