BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, LIVE-TICKER und Co. - so wird die Champions League übertragen

Wer zeigt / überträgt den BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag heute live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zur Champions League gibt's hier.

Champions League, Gruppe F: Am zweiten Spieltag gastiert der BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag. Das Duell steigt am heutigen Mittwochabend im Prager Sinobo Stadium. Anstoß ist um 18.55 Uhr.

Es ist die Hammergruppe dieser Saison in der Königsklasse: , , FC Barcelona und Inter Mailand. Bislang hat sich allerdings noch keine Mannschaft absetzen können. Beide Spiele der Gruppe F endeten am ersten Spieltag mit einem Remis.

Der BVB erreichte vor heimischem Publikum ein 0:0 gegen den FC Barcelona. Slavia Prag erkämpfte sich dagegen ein 1:1 im San Siro gegen Inter Mailand. Slavia Prag vs. Borussia Dortmund: Sieg, Niederlage oder Unentschieden? Der zweite Spieltag der liefert die Antworten.

Wir erklären Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights, die Aufstellungen beider Teams und unseren LIVE-TICKER.

BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag: Das Champions-League-Duell im Detail

BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag heute live im TV verfolgen - so geht's!

Zum ersten Mal treffen der BVB (Borussia Dortmund) und Slavia Prag aufeinander. Doch wer zeigt / überträgt das Duell der Königsklasse live im TV?

Auch in diesem Jahr haben sich wieder zwei Anbieter die Übertragungsrechte der Champions League untereinander aufgeteilt - DAZN und Sky! Im Free-TV wird die Königsklasse dagegen überhaupt nicht mehr live gezeigt.

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag heute live im TV

Sky zeigt alle Spiele, die zur gleichen Uhrzeit angepfiffen werden, in der Konferenz. Zudem darf der Bezahlsender pro Spieltag zwei Partien live und exklusiv übertragen - Slavia Prag vs. BVB ist eines davon.

Nur bei Sky seht Ihr den BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag live und in voller Länge im TV. Allerdings ist die Nutzung von Sky nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement, welches Ihr im Vorfeld abschließen müsst. Mehr Informationen hierzu sowie zu aktuellen Angeboten und Preisen erhaltet Ihr auf der Website des Unternehmens.

Das Einzelspiel: BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag heute live im TV bei Sky - Alle Infos zur Übertragung der Champions League am Mittwoch bei Sky:

Die Konferenz: BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag heute live im TV bei Sky - Alle Infos zur Übertragung der Champions League am Mittwoch bei Sky:

Art der Übertragung: Konferenz

Konferenz Start: 18 Uhr

18 Uhr Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Spiele der Konferenz: Slavia Prag vs. BVB (Borussia Dortmund) und KRC Genk vs. SSC Neapel

BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Ihr wisst bereits, dass das Duell von Borussia Dortmund bei Slavia Prag heute live im TV bei Sky übertragen wird. Doch wird das Duell in der Champions League auch im LIVE-STREAM gezeigt? Die Antwort ist: Ja! Zwei LIVE-STREAMS stehen Euch zur Verfügung. Beide Optionen stellen wir Euch nun vor.

Sky Go zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist Sky Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr das BVB-Spiel heute Abend live und in voller Länge anschauen wollt. Der Bezahlsender überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag im LIVE-STREAM mit Sky Go.

Sky Go ist der Online-Dienst von Sky. Dort findet Ihr zahlreiche LIVE-STREAMS, die analog zum TV-Programm laufen - so auch der Stream zu Slavia Prag vs. BVB. Euch bleiben alle Vorteile, die Ihr im TV-Programm bei Sky erhaltet, auch bei Sky Go erhalten. Sowohl für das Einzelspiel als auch für die Konferenzschaltung steht Euch ein LIVE-STREAM zu Verfügung.

Doch auch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr auch hier ein Sky-Abonnement. Sofern Ihr im Besitz eines Abos beim Bezahlsender seid, erhaltet Ihr einen kostenlosen Log-In für Sky Go.

Handy, Tablet, Laptop und Co. - Hier könnt Ihr Euch die kostenlose Sky-Go-App herunterladen:

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag heute im LIVE-STREAM

Ihr habt Bock auf Slavia Prag vs. BVB (Borussia Dortmund)? Ihr habt aber kein Sky-Abonnement und wollt auch kein langfristiges Abo beim Bezahlsender abschließen? Dann seid Ihr bei Sky Ticket genau an der richtigen Adresse.

Sky Ticket ermöglicht es Euch, die Sky-Dienste über einen kürzeren Zeitraum zu nutzen und ein langfristiges Abo zu umgehen. Denn auch Sky Ticket zeigt BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag in voller Länge im LIVE-STREAM .

Um das Champions-League-Duell im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket - Hier gibt's alle Infos:

Monatsabo: Für die ersten vier Wochen zahlt Ihr 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen.

Für die ersten vier Wochen zahlt Ihr 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen. Tagesabo: Dieses 24-Stunden-Angebot erhaltet Ihr für einmalig 9,99 Euro.

Zeigt / überträgt DAZN heute BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag im LIVE-STREAM?

DAZN zeigt 110 von 138 Champions-League-Spielen im LIVE-STREAM - davon den Großteil exklusiv in voller Länge. Doch das Duell zwischen Slavia Prag vs. BVB (Borussia Dortmund) gehört nicht zum Übertragungspaket von DAZN.

Stattdessen seht Ihr am Mittwochabend alle Spiele der Champions League - außer Slavia Prag vs. BVB (Borussia Dortmund) - live und exklusiv in voller Länge im Einzelspiel bei DAZN!

Die Champions League im LIVE-STREAM bei DAZN! Alle Spiele am Mittwoch in der Übersicht:

BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag: So seht Ihr die Highlights

DAZN zeigt / überträgt die Highlights zu BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag

Ihr habt das Spiel verpasst? Oder Ihr habt kein Sky-Abonnement? Kein Problem. Wir empfehlen Euch die Highlights zu Slavia Prag vs. BVB (Borussia Dortmund) bei DAZN!

Der Streamingdienst lädt Euch bereits wenige Minuten nach Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform. Ab 21.30 Uhr stehen die Highlights des BVB-Spiels bei Slavia Prag für Euch zur Verfügung.

Und das Beste? Bei DAZN seht Ihr nicht nur die Highlights zu Slavia Prag vs. BVB. DAZN zeigt Euch die Highlights aller Champions-League-Spiele bereits wenige Minuten nach Abpfiff. Reichen Euch die Zusammenfassungen nicht aus? Dann könnt Ihr beim Streamingdienst auch alle Spiele - außer die exklusiven Sky-Partien - noch einmal komplett im Re-Live genießen.

Und das Allerbeste? Falls Ihr noch kein DAZN-Abonnement besitzt, könnt Ihr die Highlights sowie die Champions League live und kostenlos anschauen. Wie geht das? Ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikeln vorbei:

Bock auf DAZN? Dann ladet Euch die kostenlose App des Streamingdienstes hier herunter:

BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Duell des BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag heute nicht live im TV bei Sky und auch nicht im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket verfolgen? Kein Problem. Wir haben die perfekte Alternative für Euch:

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten voll auf Ballhöhe. Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine spielentscheidende Szenen, keine Chance und erst recht keinen Treffer. Klickt Euch mal rein!

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag: Die Aufstellungen

Welcher Startformation vertraut BVB-Coach Lucien Favre? Wer steht für Slavia Prag in der Champions League in der ersten Elf? Sobald beide Mannschaften ihre Startaufstellungen veröffentlicht haben (knapp eine Stunde vor dem Anpfiff), erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag: Die Tabelle der Gruppe F in der Champions League

PLATZ TEAM SPIELE SIEGE UNENTSCHIEDEN NIEDERLAGEN TORE PUNKTE 1. Slavia Prag 1 0 1 0 1:1 1 2. Inter Mailand 1 0 1 0 1:1 1 3. FC Barcelona 1 0 1 0 0:0 1 4. Borussia Dortmund 1 0 1 0 0:0 1

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Slavia Prag heute live? Die Übertragung der Champions League im Überblick