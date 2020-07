BVB (Borussia Dortmund): - Michael Zorc kündigt bei Sancho-Abgang weitere Transfers an, Balerdi vor Abschied? Alle News und Gerüchte

Sollte Jadon Sancho die Borussia verlassen, sollen weitere Neuzugänge kommen. Und: Felix Magath traut Dortmund nicht den Titel zu. Alle News zum BVB.

Die Zukunft von Jadon Sancho bei beherrscht weiterhin die Schlagzeilen beim BVB.

Allerdings könnte demnächst Klarheit herrschen: Die Dortmunder legten eine Deadline für die Transferentscheidung fest. Sollte der Engländer die Schwarz-Gelben im Sommer verlassen, sollen laut Sportdirektor Michael Zorc weitere Neuzugänge folgen.

Außerdem könnte mit Abwehrspieler Leonardo Balerdi ein weiterer Profi einen anderen Weg einschlagen.

Mehr Teams

Und: Für Felix Magath zählt der BVB aktuell nicht zu den Titelanwärtern.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB am Donnerstag findet Ihr hier.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB (Borussia Dortmund) - Bei Sancho-Wechsel: Michael Zorc kündigt weitere Nuezugänge an

Die Zukunft von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund ist weiterhin offen. Beim BVB stellt man sich aktuell auf einen Abschied des 20-Jährigen ein. "Sollte Jadon gehen, würden wir im Offensivbereich noch einmal tätig werden", erklärte Sportdirektor Michael Zorc im kicker und ergänzte: "Es gibt sicherlich den einen oder anderen Spieler, den wir im Visier haben".

Der Engländer wurde in der Vergangenheit mehrfach mit in Verbindung gebracht. Zuletzt soll die Borussia den Red Devils die geforderte Ablösesumme sowie die Deadline für die Wechselentscheidung mitgeteilt haben.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke prohphezeit allerdings auch, dass sich die Ablöseforderungen für Sancho auch auf neue Transfers auswirken könnten: : "Sollten wir Sancho abgeben, wird jeder Spieler, an dem wir interessiert sind, gleich fünf bis zehn Millionen Euro teurer als in der Woche zuvor."

Die Transfererlöse würden die Schwarz-Gelben laut kicker zum einen in weitere Neuverpflichtungen investieren, zum anderen soll das Geld zurückgelegt werden.

Quelle: imago/Fromme

BVB? Felix Magath sieht Borussia Dortmund nicht als Titelanwärter

Der feierte in der abgelaufenen Bundesligasaison bereits die achte Meisterschaft in Folge - und das mit 13 Punkten Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund.

Der frühere Bayern-Coach Felix Magath kritisierte folglich die Konkurrenz. "Ich kann weit und breit niemanden in der erkennen, der tatsächlich ernsthaft bestrebt ist, dem FC Bayern Paroli zu bieten", betonte er im Gespräch mit der Bild.

Dabei sehe er auch den BVB aktuell nicht als ernstzunehmenden Anwärter auf den Titel. "Alle scheinen sich damit abgefunden zu haben, dass es in der Bundesliga nur noch um Platz zwei, drei und vier geht", ergänzte Magath.

Nach den Meisterschaften 2011 und 2012 landete der BVB in den vergangenen acht Jahren fünfmal auf dem zweiten Tabellenplatz, während sich die Münchner jeweils den Titel sicherten.

Quelle: Getty Images

BVB-Juwel Leonardo Balerdi vor Abschied? wohl an Leihgeschäft interessiert

BVB-Innenverteidiger Leonardo Balerdi (21) steht offenbar vor einem Abschied aus Dortmund. Wie die französischen Tageszeitungen La Provence und L'Equipe übereinstimmend berichten, ist Olympique Marseille an einer Verpflichtung des Argentiniers interessiert. Demnach stehe Balerdi auf einer Liste von 15 Transferzielen, die Marseille-Trainer Andre Villas Boas der Vereinsführung vorgeschlagen habe.

Aufgrund der finanziellen Nachwirkungen der Corona-Krise, komme laut L'Equipe nur eine Leihe mit einer möglichen Kaufoption in Frage.

Das Preisschild für Balerdi, der im Januar 2019 für rund 15 Millionen Euro von den Boca Juniors nach Dortmund wechselte, dürfte aufgrund seiner Rolle als Reservist gesunken sein. In der abgelaufenen Bundesligasaison kam der Abwehrmann auf lediglich sieben Einsätze, davon einen von Beginn an am letzten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (0:4).

Bei den Schwarz-Gelben läuft sein Vertrag noch bis 2024.

Quelle: Imago Images / Poolfoto

BVB (Borussia Dortmund): Entscheidung über Sancho-Zukunft spätestens im August

Borussia Dortmund drängt im Transferpoker um Jadon Sancho auf eine baldige Entscheidung und will spätestens im August Klarheit über dessen Zukunft schaffen.

"Das wird sicherlich nicht in den letzten Transferwochen sein", betonte Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit dem kicker.

Bis zum Ende der aufgrund der Coronakrise verlängerten Sommertransferperiode (5. Oktober) will man in Dortmund nicht warten.

Quelle: Imago Images