BVB: Neues Ausweichtrikot 2020/21 geleaked

Das neue Ausweichtrikot des BVB kommt zur neuen Saison wohl mit einem ungewohnten Muster daher. Es wurden bereits Bilder des Dress geleaked.

Vizemeister bekommt zur neuen Spielzeit 2020/21 wohl Ausweichtrikots mit einem ungewohnten Design. Die Plattform Footyheadlines veröffentlichte erste Bilder des neuen dritten Dress der Schwarz-Gelben.

Die neuen dritten Trikots sind demnach in Weiß gehalten und durch gelb-graue, würfelförmige Muster verziert, das vom berühmten "Dortmunder U" inspiriert ist. Als Sponsor ist Evonik vertreten. Während der BVB in der Bundesliga mit dem Sponsor 1&1 auflaufen wird, ist davon auszugehen, dass das dritte Trikot in der bzw. im eingesetzt wird.

Ergänzt wird das Trikot durch einen gelben Kragen sowie Knöpfe im Halsbereich. Die Ärmelenden sind ebenfalls in Gelb gehalten.

Quelle: Footyheadlines.com

BVB: Footyheadlines veröffentlichte bereits anderes Design des Ausweichtrikots

Komplettiert wird das Dress durch weiße Hosen und Stutzen. Mit der Veröffentlichung der neuen Spielkleidung wird noch zwischen Juli und August gerechnet.

Damit wird das Design des neuen Ausweichtrikots der Borussia wohl nicht dem entsprechen, das Anfang Juni geleaked wurde.