BVB (Borussia Dortmund): Reus fällt auf unbestimmte Zeit aus, Depay als Sancho-Nachfolger im Gespräch? Alle News und Gerüchte

Marco Reus wird dem BVB auf unbestimmte Zeit fehlen und Memphis Depay könnte ein Kandidat für die Sancho-Nachfolge sein. Alles zu Borussia Dortmund.

startet langsam in die Vorbereitung auf die neue Saison, muss im Training jedoch zunächst auf Marco Reus verzichten. Wie der BVB bekanntgab, fällt der Nationalspieler "auf unbestimmte Zeit" aus.

Eine Personalie, die auch während der Sommerpause für Schlagzeilen sorgt, ist Jadon Sancho: Der Verein soll sich auf einen Abgang des 20-Jährigen vorbereiten und Memphis Depay als möglichen Nachfolger ins Visier genommen haben.

BVB: Memphis Depay angeblich als Sancho-Nachfolger im Gespräch

Borussia Dortmund soll sich offenbar mit Memphis Depay von als möglichem Nachfolger für Jadon Sancho befassen. Das berichtet die Bild-Zeitung ohne Quellenangabe. Der Angreifer werde beim BVB "ins Gespräch gebracht", so der Bericht.

Sancho wird bereits seit Wochen mit einem Transfer zu in Verbindung gebracht. Die Verantwortlichen des englischen Rekordmeisters sollen aber zunächst wohl ausloten wollen, ob der BVB an den geforderten 120 Millionen Euro Ablöse festhält.

Trotzdem soll der Bundesligist bereits den Markt nach einem potenziellen Ersatz sondieren und in diesem Rahmen auf Depay gestoßen sein. Der 26-Jährige kommt in der laufenden Saison auf 14 Tore und zwei Vorlagen in 18 Spielen und steht somit für große Torgefahr.

Für einen Transfer würde sprechen, dass Depay lediglich bis 2021 an Lyon gebunden ist und der französische Verein wohl gewillt ist, einen ablösefreien Abgang zu verhindern. Im Dezember hat sich der niederländische Nationalspieler jedoch einen Kreuzbandriss zugezogen und seitdem nicht mehr auf dem Platz gestanden.

BVB: Marco Reus fällt auf unbestimmte Zeit aus

Vizemeister Borussia Dortmund muss weiter auf Kapitän Marco Reus verzichten. Der 31-Jährige hat Probleme mit einer Sehnenentzündung an der bereits zuvor verletzten Adduktorenmuskulatur und fällt laut BVB-Angaben "auf unbestimmte Zeit aus".

Marco #Reus hat in den vergangenen Monaten intensiv gearbeitet und Fortschritte gemacht.



Der Kapitän hat jedoch Probleme mit einer Sehnenentzündung an der bereits zuvor verletzten Adduktorenmuskulatur und fällt auf unbestimmte Zeit aus.



Gute Besserung, Marco! 🙏 pic.twitter.com/OzjrL2mqbc — Borussia Dortmund (@BVB) July 30, 2020

Der Nationalspieler hatte sich Anfang Februar beim Pokal-Aus bei einen Sehnenanriss im Oberschenkel zugezogen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, habe Reus "bei einigen Bewegungen nach wie vor Probleme". Bei der Behandlung der Verletzung wird ein konservativer Therapieansatz verfolgt.

Die Sehne ist leider weiter entzündet. Es ist schwierig, eine zeitliche Prognose abzugeben", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Verletzungsbedingt kam Reus in der vergangenen Bundesligasaison lediglich auf 19 Einsätze, erzielte dabei jedoch elf Treffer.

Ingesamt weist der gebürtige Dortmund eine lange Verletzungshistorie auf. In der abgelaufenen Spielzeit plagten ihn neben der Muskelverletzung unter anderem eine Kapselverletzung, Sprunggelenksprobleme sowie ein Muskelfaserriss.

Tammo Harder wies einst als Jugendspieler des und später als Profi in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund starke Scorerwerte auf. 2014 saß er beim BVB unter Jürgen Klopp auf der Bank. Mit 26 Jahren hat er nun seine Karriere beendet und kickt zum Spaß in der Kreisliga A. Wie kam es dazu?

Bei Bedarf wird man ja bei Borussia Dortmund seit Jahren nicht müde zu betonen, welche großen finanziellen Dimensionen zwischen dem BVB und dem liegen. Eine dieser unzähligen Episoden trug sich in der ersten Jahreshälfte 2014 zu. Damals ging es um die unterschiedliche Qualität, die beide Klubs von der Bank nachschieben können.

Trainer Jürgen Klopp referierte über die Gründe, zählte das gestandene Personal des FCB im zweiten Glied auf und kam zum Schluss: "Und bei uns sitzt Tammo Harder drauf." Das war freilich auch einer Notsituation geschuldet, da die Dortmunder in diesem Frühjahr eine ordentliche Verletzungsmisere plagte - und Harder nie mehr wieder in einer der beiden ersten Bundesligen auf einer Bank Platz nehmen sollte.