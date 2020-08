BVB: Watzke gibt kein "offizielles Ziel" für die Bundesliga aus, Kehl stellt Profi-Debüt von Moukoko in Aussicht - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Watzke verzichtet vor der neuen Saison bewusst auf ein "offizielles Ziel" und Kehl stellt das Profi-Debüt von Moukoko in Aussicht. Alle News zum BVB.

In einem Testspiel gegen den österreichischen Vertreter SCR Altach hat sich in einer guten Frühform präsentiert. Noch bis zum 17. August wird sich der BVB im Trainingslager in Bad Ragaz ( ) auf die neue Saison vorbereiten.

Für die kommende Spielzeit möchte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Gegensatz zu den Spielern aber bewusst kein offizielles Ziel ausgeben. Zudem hat Sebastian Kehl über Youssoufa Moukoko gesprochen und das Profi-Debüt des 15-Jährigen in Aussicht gestellt.

Und: Die Verantwortlichen des BVB haben versichert, dass Jadon Sancho in der nächsten Saison in Dortmund spielen wird. Bei einer Medienrunde hat Giovanni Reyna außerdem seine drei Vorbilder beim Bundesligisten verraten.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Freitag findet Ihr hier.

Borussia Dortmund: BVB-Boss Watzke gibt weiter kein "offizielles Ziel" aus

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Vizemeister Borussia Dortmund verzichtet weiter auf eine klare Zielsetzung für die kommende Saison in der .

"Ein offizielles Ziel wird es dieses Jahr nicht geben. Wer daraus allerdings die Ableitung trifft, dass wir nicht ambitioniert wären, den werden wir möglicherweise eines Besseren belehren", sagte Watzke im Interview mit der RTL/ntv -Redaktion und fügte an: "Du erreichst kein einziges Ziel, in dem Du es möglichst lautstark proklamierst."

Bild: Imago Images / Jörg Schüler

Die Dortmunder Spieler gingen zuletzt deutlich offensiver mit ihren Zielen um. Nach acht Jahren in Folge wollen sie Rekordchampion Bayern München vom Thron stoßen.

Er könne da "keinen Dissens erkennen", hatte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl im SID -Interview im Schweizer Bad Ragaz erklärt: "Nur, weil wir als Klub nicht öffentlich Ziele benennen, heißt das nicht, dass wir nicht unverändert maximal ambitioniert sind." Man werde "keinen unserer Spieler bremsen". Er finde es zudem gut, "dass die Jungs sich verbal selbst fordern."

Quelle: SID

Borussia Dortmund: Kehl stellt Profi-Debüt von Moukoko beim BVB in Aussicht

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB, hat nicht ausgeschlossen, dass Sturmtalent Youssoufa Moukoko in der kommenden Saison sein Debüt für die Profis von Borussia Dortmund feiern könnte.

Bild: Imago Images / Kirchner Media

"Wir müssen ihm die nötige Ruhe und Zeit geben. Ich kann mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass wir schon in dieser Saison einen Einsatz von ihm bei den Profis erleben werden", erklärte Kehl im Interview mit dem SID im Trainingslager in Bad Ragaz.

Moukoko feiert im November seinen 16. Geburtstag und wäre ab diesem Zeitpunkt in der Bundesliga spielberechtigt. Die DFL-Mitgliederversammlung hatte Anfang April einem Antrag des BVB zur Senkung des Altersgrenze zugestimmt.

BVB - Auch Watzke versichert: Sancho spielt nächste Saison für Borussia Dortmund

Nach Sportdirektor Michael Zorc hat auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke versichert, dass Jungstar Jadon Sancho in der kommenden Saison das Trikot von Borussia Dortmund tragen wird. "Definitiv heißt für einen Westfalen definitiv. Und definitiv lässt wenig bis Null Spielraum für Interpretationsspielraum. Und es gibt keinen Interpretationsspielraum", sagte Watzke im Interview mit der RTL/ntv -Redaktion im BVB-Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz.

Bild: Getty Images

Sancho (Vertrag bis 2023) war zuletzt immer wieder mit dem englischen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden. "Jadon wird nächste Saison beim BVB spielen. Die Entscheidung ist definitiv", hatte Zorc am Montag nach der Ankunft in Bad Ragaz erklärt. In englischen Medien war daraufhin über einen Bluff spekuliert worden. Als Ablösesumme für den 20 Jahre alten englischen Nationalspieler hatte der BVB 120 Millionen Euro aufgerufen.

Quelle: SID

Borussia Dortmund: Reyna nennt seine Vorbilder beim BVB

Giovanni Reyna hat bei einer Medienrunde im Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) über seine Vorbilder bei Borussia Dortmund gesprochen.

Bild: Imago Images / Kirchner Media

"Julian Brandt hat in den vergangenen Saisons sehr gut gespielt. Wir verstehen uns gut, und ich kann viel von ihm lernen", erklärte der 17-Jährige.

"Aber auch von anderen Spielern wie Marco [Reus] und Jadon [Sancho] kann ich mir etwas abschauen. Ich kann von allen Offensivspielern etwas in mein Spiel integrieren", so Reyna.

BVB in der Vorbereitung auf die neue Saison: Die Sache mit dem Papier

Im Grunde genommen ist es viel Lärm um recht wenig. Denn ob ausgesprochen oder nicht - was ändert sich schon großartig dabei? "Dieses Spielchen spielen wir nicht mehr mit. Das wird es von uns nicht mehr geben", sagte Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Ende Juni.

Bild: Imago Images / Kirchner Media

Der BVB hat vor dem Beginn der in vier Wochen startenden Saison kein offizielles Saisonziel ausgegeben - "und das geschieht nicht, weil wir keines haben", schob Watzke wenig überraschend nach. Der mediale Druck sei mal wieder Schuld daran gewesen, dass die öffentlich formulierte Vorgabe im Vorjahr, alles versuchen zu wollen, um Deutscher Meister zu werden, scheiterte. "Das hat man drei Wochen später eigenmächtig gelöscht. Dann hieß es nur noch, die wollen Deutscher Meister werden. Um uns dann ab April zu kritisieren, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben."

Wie auch immer man es sich hinbiegen möchte: Das Saisonziel der Borussia ist auch unausgesprochen völlig offensichtlich und gewissermaßen alternativlos. Unterhalb der direkten Qualifikation für die geht mit diesem Kader und den finanziellen Möglichkeiten des Vereins natürlich nichts. Und wenn man wie der BVB in den letzten acht Jahren fünfmal Zweiter wurde, dann kann man nur in eine Richtung der Tabelle blicken.