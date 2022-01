Borussia Dortmund heute am Samstag. Sämtliche News und Gerüchte rund um den BVB vor dem Rückrundenauftakt gegen Eintracht Frankfurt gibt es hier.

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage findet Ihr hier noch einmal zum Nachlesen:

BVB, News heute: Friedel kann sich Reyna bei Real Madrid vorstellen

Der ehemalige US-Nationaltorhüter Brad Friedel hat seinem Landsmann Giovanni Reyna von Borussia Dortmund eine aussichtsreiche Zukunft prophezeit.

"Ich kann mir vorstellen, dass er, sollte er Dortmund jemals verlassen, zu einem anderen sehr großen Verein gehen wird", sagte der 50-Jährige im Gespräch mit GOAL und SPOX.

Dabei könne er sich Reyna sowohl in der Premier League als auch bei einem spanischen Spitzenklub vorstellen: "Könnte er eines Tages bei Real Madrid spielen? Ja. Ich denke, er hat diese Qualität."

Reyna war einst im Sommer 2019 vom New York City FC zu Borussia Dortmund gewechselt. Dort spielte er zunächst für die U19, ehe er ein halbes Jahr später zu den Profis beordert wurde. Seither absolvierte er 69 Pflichtspiele für den BVB (zehn Tore, elf Assists).

BVB, News heute: Watzke kritisiert Geisterspiele

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat die erneuten Geisterspiele in der Bundesliga kritisiert. "Mir geht es nicht darum, jetzt die Stadien vollzumachen, das wäre ein völlig falsches Signal. Aber ich halte zehn Prozent der Stadionkapazität für angemessen. Meinetwegen sogar zehn Prozent ausschließlich Geboosterte", sagte Watzke im Spiegel-Interview.

In Dortmund könne man "8000 Zuschauer mit unserer Infrastruktur so verteilen, dass sie physisch so gut wie nichts miteinander zu tun haben", so Watzke: "Mit den 8000 Zuschauern bei uns wäre die Infektionsgefahr denkbar gering, und das weiß ja ehrlich gesagt auch jeder. Aber der Fußball muss für Symbolpolitik herhalten. Erklären Sie mir, warum Musicalhallen zweimal pro Tag mit 750 Menschen und einer Auslastung von 45 Prozent besetzt werden und in den großen Freiluftstadien keine Zuschauer zugelassen sind. Da fühlt man sich schon ein wenig im Stich gelassen."

Der Fußball würde solche Geisterspiele nicht mehr lange durchhalten. "Das wird einem ganzen Wirtschaftszweig den Garaus machen", sagte der neue Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußball Liga (DFL): "Jedes Spiel ohne Zuschauer kostet uns vier Millionen Euro. Das ist wirtschaftlich kaum noch zu verkraften. Zudem wird die Verbindung zwischen dem Klub und seinen Fans ein gutes Stück weit zerstört. Ein Teil der Zuschauer wird nicht zurückkommen. Das führt dazu, dass wir noch größere Probleme bekommen werden in fünf oder zehn Jahren."

Quelle: SID

BVB (Borussia Dortmund) bei Eintracht Frankfurt heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Bundesliga

Nach der Weihnachtspause kehrt die Bundesliga mit dem 18. Spieltag in den Alltag zurück. Hierbei geht am Samstag unter anderem um 18.30 Uhr das Kräftemessen Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund über die Bühne. Damit trifft der Sechste zuhause auf den Zweiten, wobei die Adler und der BVB 27 und 34 Punkte mitnahmen.

Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

BVB-Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund