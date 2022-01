Nach der Weihnachtspause kehrt die Bundesliga mit dem 18. Spieltag in den Alltag zurück. Hierbei geht am Samstag unter anderem um 18.30 Uhr das Kräftemessen Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund über die Bühne. Damit trifft der Sechste zuhause auf den Zweiten, wobei die Adler und der BVB 27 und 34 Punkte mitnahmen.

Eintracht Frankfurt war vor der Weihnachtspause gut in Schuss. Die Mannschaft von Oliver Glasner ließ in dieser Phase ausschließlich mit einer Niederlage in Hoffenheim Punkte liegen. Danach gelangen ein 5:2-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen, ein Dreier in Mönchengladbach sowie am 18. Dezember zuhause ein 1:0 gegen Mainz 05.

Im Gegensatz dazu gewann Borussia Dortmund lediglich eines seiner letzten vier Meisterschaftsspiele. Vor dem 3:0-Heimsieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Greuther Fürth gab es eine Heimniederlage im Titelduell mit Bayern München und ein Remis in Bochum. Am 18. Dezember erlebte die von Marco Rose trainierte Elf ein 2:3 bei der Hertha.

Heute um 18.30 Uhr findet das Kräftemessen Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund statt. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Eckdaten zur Partie am 18. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund
Datum: Samstag, 8. Januar 2022
Uhrzeit: 18.30 Uhr
Stadion: Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

Eintracht Frankfurt gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky hält die Exklusivrechte für alle Samstagspartien in der Bundesliga und strahlt diese auf zahlreichen Sendern aus. Die Übertragung des Matches Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 und direkt nach der Konferenz. Obendrein könnt Ihr das Match in HD mitverfolgen. Notiert Euch jetzt die Eckdaten zur Begegnung im Deutsche Bank Park:

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) & Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) & Sky Sport Bundesliga UHD Übertragungsbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Moderation: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentator: Wolff Fuss

Wolff Fuss Experte: Lothar Matthäus

Um das Spiel Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund im TV mitverfolgen zu können, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket von Sky. Hierbei stehen ein Einzelabo für 27 Euro sowie eine Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro zur Auswahl. Der Pay-TV-Anbieter liefert auf seiner Webseite alle Infos zu den Abonnements.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga

Überdies habt Ihr die Möglichkeit, die Partie zwischen der Eintracht und dem BVB von überall aus im LIVE-STREAM zu sehen. Genauer gesagt strahlt Sky alle Sportevents ebenso im Internet aus. Zudem stellt der Bezahlanbieter dafür zwei Optionen zur Verfügung.

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund

Wenn Ihr noch kein Abo abgeschlossen habt, stellt für Euch das Sky Ticket die geschickteste Entscheidung dar. Und zwar deshalb, weil damit die Aktivierung sofort erfolgt. Überdies müsst Ihr Euch nicht gezwungenermaßen binden. Trotzdem könnt Ihr mithilfe des Pakets Supersport Monat mehr als vier Wochen lang das gesamte Sportangebot im Live-Stream nutzen. Obendrein könnt Ihr darauf mit zwei Geräten gleichzeitig zurückgreifen.

Als Fußballfans könnt Ihr nicht ausschließlich die Bundesliga, sondern auch die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League mitverfolgen. Wenn in einem Wettbewerb mindestens zwei Matches zeitgleich stattfinden, steht Euch auch die Konferenz zur Verfügung. Außerdem umfasst das Sportangebot unter anderem die Formel 1, die NHL, die ATP World Tour und die PGA-Tour.

Eintracht Frankfurt – BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM über Sky Go

Für alle anderen gestaltet sich das Ganze hingegen besonders einfach, denn Ihr müsst Euch ausschließlich rechtzeitig zum Spiel Eintracht vs. BVB bei Sky Go einloggen. Die Bedienung ist kinderleicht und Ihr könnt hierfür auch Smartphones sowie Tablets nützen. Bei heutigen Vertragsabschlüssen würden wir nicht damit rechnen, dass die Freischaltung rechtzeitig erfolgt. Ihr könnt jedoch auf eine der Wiederholungen zurückgreifen, wobei Sky diesbezüglich alle Termine auf seiner Webseite veröffentlicht.

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Dafür benötigt Ihr allerdings auch eine passende Internetverbindung. Solltet es daran oder auch an den Zeitkapazitäten hapern, hilft Euch GOAL mit einer kostenlosen Option weiter. Denn: Wir informieren Euch mithilfe unseres LIVE-TICKERS laufend zum Kräftemessen Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund.

Dabei erfahrt Ihr alles zu den Treffern und Torgelegenheiten, zu den Ein- und Auswechslungen, zu den Verwarnungen und zu den Platzverweisen. Hierbei erhaltet Ihr von GOAL auch Push-Mitteilungen.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund (BVB)

Zu guter Letzt weist Euch GOAL auf die Highlight Show bei DAZN hin. Als Abonnenten kommt Ihr dort ab 20.30 Uhr in den Genuss der besten Szenen vom Match Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund. Zusätzlich könnt Ihr, wenn auch mit etwas Geduld, auf eine kostenlose Option zurückgreifen. Denn: Die Sportschau lädt in der Nacht von Sonntag auf Montag die Höhepunkte sämtlicher Bundesliga-Partien auf ihrem YouTube-Kanal hoch.

Eintracht Frankfurt gegen BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Aufstellungen zur Bundesliga

