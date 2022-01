Borussia Dortmund heute am Freitag. Sämtliche News und Gerüchte rund um den BVB kurz vor dem Rückrundenauftakt gibt es hier.

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage findet Ihr hier noch einmal zum Nachlesen:

BVB, News heute: Rose nimmt Hummels in die Pflicht

Trainer Marco Rose von Bundesligist Borussia Dortmund hat vor dem Rückrundenstart bei Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr) seinen Abwehrchef Mats Hummels in die Pflicht genommen. "Ich erwarte, dass er Verantwortung übernimmt", sagte Rose.

Rio-Weltmeister Hummels hatte zuletzt immer wieder mit Problemen an der Patellasehne zu kämpfen. "Ich erwarte, dass er auf einem anderen Niveau in die Rückrunde startet als in die Vorrunde. Da war er verletzt, hatte Probleme", sagte Rose, der in Frankfurt auf die Innenverteidiger Manuel Akanji (nach Knie-OP) und Dan-Axel Zagadou (COVID-19) verzichten muss.

Insgesamt forderte Rose eine bessere Defensivleistung als in der Hinrunde. "Wir müssen unser eigenes Tor konsequenter verteidigen. Wir wollen weniger Gegentore bekommen. Das ist der wichtigste Punkt", sagte Rose nach 26 Gegentreffern in den 17 Hinrundenspielen.

Quelle: SID

BVB, News heute: Werder-Talent Justin Njinmah kommt

Borussia Dortmund hat Justin Njinmah von Werder Bremen ausgeliehen. Der 21-Jährige Stürmer hat sich für anderthalb Jahre an die Schwarz-Gelben gebunden, bei denen er zunächst in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz kommen soll.

Für die zweite Mannschaft der Werderaner traf er in der aktuellen Regionalliga-Saison bislang 14-mal.

📝 Justin #Njinmah hat einen Profi-Vertrag beim SV #Werder unterschrieben! Zugleich wird der Stürmer bis zum Ende der Saison 2022/2023 an die zweite Mannschaft des @BVB ausgeliehen.https://t.co/K6VYAVexEV — SV Werder Bremen (@werderbremen) January 6, 2022

Nach Angaben von Deichstube und Bild hat sich der BVB auch eine Kaufoption für Njinmah gesichert, die mehr als eine Million Euro betragen soll.

Borussia Dortmund, News: Rose gibt Verletzungsupdate

Vor dem Rückrundenstart bei Eintracht Frankfurt hat sich BVB-Trainer Marco Rose zur Situation der verletzten und angeschlagenen Spieler geäußert. So fehlen Marius Wolf und Dan-Axel Zagadou aufgrund einer Corona-Infektion.

Hingegen meldete sich Youssoufa Moukoko nach zahlreichen Blessuren in der Hinrunde wieder fit. Bei Giovanni Reyna und Mateu Morey dauert es allerdings nach Angaben des Cheftrainers noch ein wenig, bevor das Duo ihm wieder zur Verfügung steht.

"Es ist ordentlich, aber er hat noch Nachholbedarf", sagte Rose über Reyna. "Ich möchte um Geduld bitten. Es wird noch länger dauern, bis er einsatzfähig ist", lautete sein Kommentar zu Morey, der sich in der vergangenen Saison im Pokalspiel in Kiel eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte.

Innenverteidiger Manuel Akanji fehlt nach einer Knie-OP ebenfalls in Frankfurt.

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele