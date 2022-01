Borussia Dortmund heute am Mittwoch. Alles rund um den BVB kurz vor dem Rückrundenauftakt gibt es hier.

Und alle Entwicklungen der vergangenen Tage gibt es hier noch einmal zum Nachlesen:

BVB, News heute: Bleibt Haaland doch bis 2023?

Die Spekulationen um Erling Haalands Zukunft nehmen kein Ende. Nun berichtet die Sport Bild von einem Szenario, das den Torjäger doch noch über den Sommer hinaus beim BVB halten könnte - und das geht so: Haalands Wunsch-Klub sei Real Madrid, bei und mit den Königlichen wolle der Norweger eine Ära prägen wie eines seiner Vorbilder Cristiano Ronaldo.

Weil in Madrid derzeit aber mit Karim Benzema einer der besten Angreifer der Welt spielt und die Königlichen im Sommer Kylian Mbappe ablösefrei aus Paris holen wollen, wären zwei Positionen im Angriff schon mit starker Konkurrenz belegt. Deshalb könnte Haaland erst nach Madrid wechseln, wenn Benzemas Vertrag ausläuft. Das wäre im Sommer 2023 der Fall, Haaland bliebe also noch ein Jahr beim BVB. So jedenfalls die Herleitung der Sport Bild.

Das gute Verhältnis zwischen BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und seinem Pendant Florentino Perez soll dem Vorhaben außerdem zuträglich sein.

BVB, News heute: Frankfurts Rode heiß auf Dortmund

Beim Rückrundenauftakt in Frankfurt kommt es für den BVB (Samstag, 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) unter anderem auch zum Wiedersehen mit dem Ex-Dortmunder Sebastian Rode. Und der freut sich schon auf die Partie im Waldstadion. "Ich erwarte ein heißes Spiel. Der BVB hat eine unglaubliche Qualität", sagte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler, der zwischen 2016 und 2018 bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag stand, den Eintracht-Klubmedien.

Im eigenen Stadion habe die Eintracht aber immer sehr gut dagegengehalten und die Dortmunder öfter in Verlegenheit gebracht. "Wir rechnen uns einiges aus", schickt Rode deshalb auch eine kleine Kampfansage nach Dortmund.

BVB, News heute: Ex-Stürmer Isak auf die Insel?

Kommt es beim FC Arsenal im Sommer zur Rochade zweier ehemaliger BVB-Stürmer? Zumindest Englands Verteidiger-Ikone Rio Ferdinand hat Spekulationen um einen Wechsel von Alexander Isak zu den Gunners befeuert, sollte Pierre-Emerick Aubameyang nach seinen jüngsten Verfehlungen keine Zukunft mehr in London haben. "Er wäre eine gute Verpflichtung, ein weiterer talentierter Spieler. Er hat es bei der EM für Schweden richtig gut gemacht", sagte Ferdinand in seiner Show Rio Ferdinand presents FIVE.

Der 22 Jahre alte Isak steht noch bis 2026 beim spanischen Klub Real Sociedad San Sebastian unter Vertrag, soll Berichten zufolge aber eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben. In der laufenden Saison traf Isak in 22 Pflichtspielen für die Basken siebenmal und legte zwei Tore auf.

Beim FC Arsenal ist die Stürmersituation für die mittelfristige Zukunft noch unklar. Die Verträge von Alexandre Lacazette und Eddie Nketiah laufen aus, Ex-Kapitän Aubameyang hatte sich zuletzt einen Disziplinarverstoß geleistet und war daraufhin erst für eine Partie aus dem Kader verbannt worden und musste anschließend seine Kapitänsbinde an Lacazette abgeben. Ein Abgang noch im Januar ist bei Aubameyang nicht ausgeschlossen.

BVB: Die kommenden Spiele