BVB, News und Gerüchte: Reinier bekommt offenbar Frist bis zum Winter, Klopp gewinnt deutsch-britischen Preis

BVB, Gerücht: Reinier bekommt wohl nur noch Frist bis zum Winter

BVB-Leihgabe Reinier wird nach einer eher schwachen ersten Saison beim Pokalsieger offenbar eine Frist gesetzt, um die Verantwortlichen doch noch von der Sinnhaftigkeit der Leihe zu überzeugen.

Die Bild-Zeitung berichtet, dass Sportdirektor Michael Zorc und dessen designierter Nachfolger Sebastian Kehl die Entwicklung des 19-Jährigen noch bis zum Winter beobachten wollen. Sollte bis dahin keine merkliche Leistungssteigerung zu sehen sein, könnte es demnach zu einem Abbruch der Leihe kommen.

Reinier ist eigentlich noch bis Sommer 2022 von Real Madrid an die Schwarzgelben ausgeliehen. Der Brasilianer, der bei den Oylmpischen Spielen die Goldmedaille gewann, kam in der abgelaufenen Saison allerdings meist zu für alle Seiten unbefriedigend verlaufenden Kurzeinsätzen und stand in der neuen Bundesliga-Saison - abgesehen von einem Kurzeinsatz im Super Cup - nach drei Spieltagen überhaupt noch nicht für die Borussia auf dem Rasen.

BVB, News: Ex-Trainer Jürgen Klopp gewinnt deutsch-britischen Preis

Der ehemalige BVB-Trainer Jürgen Klopp, heute Coach des FC Liverpool, hat in seiner alten Heimat Dortmund den ersten "German-British #Freundship Award" verliehen bekommen. Der von der britischen Handelskammer in Deutschland und der britischen Botschaft ins Leben gerufene Preis wird für Engagement für die "besonderen Beziehungen" zwischen beiden Ländern vergeben.

Campino, Sänger der Toten Hosen und Fan der Reds, überreichte dem 54-Jährigen den Preis. Er lobte den Trainer "als sensationellen Botschafter für Deutschland in England, andererseits zeigst du das englische Leben unheimlich gut den Deutschen." Klopp selbst sprach davon, dass man gerade nach dem Brexit zeigen müsse, "dass auf beiden Seiten des Wassers großartige Leute leben."

Seine Bindung zu England sei bereits entstanden, als er mit 18 Jahren erstmals dorthin reiste, so Klopp: "Ich bin mit 18 Jahren mit meiner Cousine Susi mit Interrail nach England gefahren. Das Wetter war schlecht, damals schon, und trotzdem haben wir uns beide in das Land verliebt."

Für den heutigen Star-Coach sei faszinierend gewesen, dass man dort für Bed and Breakfast als "wildfremder Mensch an die Tür klopfen" konnte: "Ich komme aus dem Schwarzwald. Da wäre das Letzte, was man machen würde, jemandem mit einem Fünf-Pfund-Schein vor der Tür zu sagen: Kommen Sie rein, legen Sie sich hin." Seitdem habe für ihn festgestanden, dass er "irgendwann in dem Land leben" müsse.

Klopp ging nach einer erfolgreichen Zeit bei Borussia Dortmund 2015 zum FC Liverpool, mit dem er sowohl die englische Meisterschaft als auch die Champions League gewann.

