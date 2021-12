Borussia Dortmund in der Weihnachtspause der Bundesliga. Alle heutigen News rund um den BVB gibt es hier an dieser Stelle.

Alles, was in den vergangenen Tagen bei den Schwarz-Gelben passiert ist, findet Ihr hier:

BVB, News heute: Neuer Posten für Ex-Trainer Terzic?

BVB-Sportdirektor Michael Zorc wird seine Karriere im Sommer beenden. Für den 59-Jährigen wird der aktuelle Leiter der Lizenzspieler-Abteilung, Sebastian Kehl, übernehmen. Zu dessen Unterstützung könnte ein alter Bekannter in der sportlichen Leistung der Dortmunder aufsteigen.

Wie die WAZ berichtet, wäre Ex-Coach Edin Terzic ein Kandidat für den Posten direkt unter Kehl. Aktuell arbeitet der 39-Jährige als Technischer Direktor für die Schwarz-Gelben, zwischen Dezember 2020 und Mai 2021 war er außerdem als Cheftrainer für die Borussen aktiv.

"Ich mache mir Gedanken, führe Gespräche", wird Kehl, angesprochen auf die Veränderungen in der sportlichen Leitung des BVB, von der WAZ zitiert.

Neben einer möglichen Beförderung Terzics soll außerdem eine weitere Person für den sportlichen Bereich zum Verein stoßen. Lange galt Stuttgarts Sportdirektor Sven Misslintat als Wunschkandidat, dieser hatte sich zuletzt allerdings zum VfB bekannt.

Borussia Dortmund, News heute: Vorzeitiger Abgang von Reinier?

Der BVB soll in den kommenden Tagen offenbar über mögliche Aktivitäten auf dem Winter-Transferfenster (01.01. - 31.01.) beratschlagen. Das geht aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervor. Offenbar sollen die BVB-Bosse um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc, Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl, dem Technischen Direktor Edin Terzic, Trainer Marco Rose und Berater Matthias Sammer die Köpfe zusammen, um über eine sofortige Verstärkung für die Rückrunde zu diskutieren.

Als mögliche Ziele gelten demnach Hakim Ziyech vom FC Chelsea und Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach. Während bei Ziyech, der unter Blues-Coach Thomas Tuchel kaum Spielzeit bekommt, eine Leihe mit anschließender Kaufoption im Raum steht, würde Zakaria wohl um die acht Millionen Euro kosten.

Der Vertrag des Schweizers in Gladbach läuft am Saisonende aus. Eine Ausdehnung des Kontrakts gilt als äußerst unwahrscheinlich, weshalb Sportdirektor Max Eberl wohl gesprächsbereit wäre.

Finanzieren wollen die Schwarz-Gelben die Transfers primär mit Gehaltseinsparungen an anderer Stelle. Neben dem aussortierten Roman Bürki gilt auch Real-Madrid-Leihgabe Reinier als möglicher Kandidat für einen vorzeitigen BVB-Abgang.

BVB, News heute: Raiola schließt Haaland-Verbleib nicht aus

Berater Mino Raiola hat sich erneut zur Zukunft seines Klienten Erling Haaland geäußert. Ein Abschied des 21-Jährigen von Borussia Dortmund sei demnach keinesfalls beschlossene Sache.

"Wir werden nach der besten Option suchen, und ich schließe auch ein weiteres Jahr in Dortmund nicht aus, theoretisch ist das noch möglich", sagte der Star-Berater dem Radiosender NOS.

Angesprochen auf die Gerüchte um einen möglichen Wechsel Haalands zum finanziell angeschlagenen FC Barcelona meinte Raiola: "Barcelona wird trotz der aktuellen Situation immer einer der größten Klubs der Welt bleiben. In ein oder zwei Jahren werden sie zurückkehren. Barcelona hat die Kraft, große wirtschaftliche Investitionen zu machen. Haaland kann auf alle warten."

Nach Informationen von GOAL und SPOX tendiert Haaland zu einem Wechsel zu Real Madrid. Doch eine entsprechende Vorvereinbarung gibt es laut Raiola nicht. "Wir haben keinen Vorvertrag mit irgendeinem Verein", sagte der Agent.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte sich bezüglich eines Verbleibs des Torjägers zuletzt "gar nicht so skeptisch" gezeigt.

Vor ein paar Tagen habe er ein "sehr gutes Gespräch mit Mino Raiola" gehabt, sagte Watzke am Sonntag der Bild: "Wenn wir in einem Zielkorridor sind, sind die Gespräche immer recht freundlich. Und dieses Telefonat war recht freundlich. Wir werden sicher die nächsten Wochen nochmal ein Gespräch führen." Für einen Verbleib von Haaland, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft, "gibt es dann vielleicht 2,50 Euro mehr".

Haaland steht noch bis 2024 beim BVB unter Vertrag. Der Norweger kann die Dortmunder aber im Sommer per Ausstiegsklausel verlassen. Diese soll laut übereinstimmenden Medienberichten bei 75 Millionen Euro liegen.

BVB, News heute: Bellingham ruft zum Impfen auf

BVB-Youngster Jude Bellingham hat sich im Interview mit der BBC für die Impfung gegen das Coronavirus stark gemacht. Er sei doppelt geimpft und habe auch die Booster-Impfung, meinte der 18-Jährige. "Ich möchte sicher sein", betonte Bellingham, "ich möchte niemanden in der Familie anstecken und durch eine Erkrankung Spiele verpassen".

Es gehe nicht nur ihm, "aber jeder sollte sich impfen lassen. Es ist die persönliche Entscheidung, aber ich möchte, dass alle sicher sind. So gebe ich den Ratschlag, sich den Piks zu holen".

Großbritannien wird derzeit von rasant schnell steigenden Coronazahlen aufgrund der Omikron-Variante förmlich überrollt. Etliche Spiele in der Premier League mussten bereits aufgrund von Corona-Ausbrüchen in unterschiedlichen Klubs abgesagt werden.

BVB, News heute: Smolarek empfiehlt Haaland-Nachfolger

Der frühere BVB-Stürmer Ebi Smolarek hat Erling Haaland in den höchsten Tönen gelobt, sieht für seinen Ex-Klub aber auch Gefahren. "Es ist schwierig, wenn man so abhängig von einem Spieler ist. Was mich an Haaland besonders fasziniert, ist seine Cleverness im Strafraum und sein Mut, aus unmöglichen Positionen aufs Tor zu schießen. Für ihn ist der BVB ein Glücksfall, denn dieser große Klub ist perfekt für die Entwicklung von Ausnahmetalenten", sagte Smolarek im Interview mit der Sport Bild.

Sollte der Norweger im Sommer wechseln, könnte Smolarek einen Nachfolger empfehlen. "Ich kenne auf jeden Fall einen interessanten Nachwuchsstürmer. Ich habe in Polen eine Fußball-Akademie, dort habe ich ihn entdeckt. Mit 13 ist er zu einem Drittligaklub gewechselt und jetzt mit 16 ist er bereits im Visier polnischer Erstligisten. Der Junge ist groß, stark und sehr clever vor dem Tor", berichtete der 40-Jährige.

Allerdings wolle er den Namen nicht nennen, "um keinen Druck aufzubauen. Aber der BVB kann mich gerne anrufen und sich nach ihm erkundigen. Ich bin überzeugt, dass er eine große Karriere starten kann", ergänzte er.

