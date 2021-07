BVB, News und Gerüchte heute: Borussia Dortmund wohl auch an Sabitzer dran, Bürki spricht über Ausbootung

Offenbar ist der BVB an Marcel Sabitzer von RB Leipzig interessiert, während Roman Bürki über seine Ausbootung spricht. Die News zu Borussia Dortmund.

DFB-Pokal-Sieger Borussia Dortmund am Mittwoch. In diesem Artikel findet Ihr heute sämtliche News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB hat offenbar Interesse an Marcel Sabitzer

Mit Marcel Sabitzer hat Borussia Dortmund offenbar einen weiteren Spieler von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig im Visier. Auch Marcel Halstenberg soll das Interesse des BVB geweckt haben.

Einem Bericht der Sport Bild zufolge will sich Dortmund nun auch um Sabitzer bemühen. Der österreichische Mittelfeldspieler hat in Leipzig nur noch Vertrag bis 2022, daher würde RB wohl auch von der Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro absehen. Laut Sport Bild soll Leipzig lediglich 20 Millionen Euro fordern.

Dem Bericht zufolge sollen die BVB-Verantwortlichen um Michael Zorc und Sebastian Kehl den 27-jährigen Sabitzer schon länger beobachten. Neu-Trainer Marco Rose würde einen Transfer demnach ebenfalls begrüßen.

In Sachen Halstenberg müsste der BVB offenbar erst Nico Schulz verkaufen und RB in Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg den gewünschten Ersatz verpflichten können. Halstenberg würde wohl rund zehn Millionen Euro kosten.

BVB: Roman Bürki spricht über Ausbootung bei Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat keine Verwendung mehr für Roman Bürki. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, hat der Schweizer Keeper offenbar schwer damit zu kämpfen.

Nach der Vetrragsverlängerung von Marwin Hitz und der Verpflichtung von Gregor Kobel will der BVB den 30-Jährigen im Sommer abgeben. Von der Art und Weise, wie er auf das Abstellgleis geschoben wurde, sei der 30-Jährige dem Bericht zufolge "schwer getroffen".

Bürki, der 2015 vom SC Freiburg gekommen war, hatte im Verlauf der vergangenen Saison nach einigen Patzern seinen Stammplatz an Hitz verloren. Mit dem 15-Millionen-Euro-Transfer von Kobel ist sein Status als Nummer eins endgültig Geschichte, wie ihm der BVB bereits signalisierte.

"Er ist jung und talentiert. Wenn wir den holen, wollen wir ihn in erster Linie auch spielen lassen", sagte Neu-Trainer Marco Rose zuletzt. Trotzdem habe ihm Bürki nach der Verletzung von Hitz zum Saisonende hin imponiert, dass er trotz der langen Spielpause ohne erkennbare Nervosität ins Tor zurückgekehrt war und dann "richtig gut" gehalten habe. Rose sei generell froh, "drei richtig gute Greifer im Team zu haben".

BVB, News: Ex-Dortmunder Achraf Hakimi wechselt zu PSG

Rechtsverteidiger Achraf Hakimi wechselt vom italienischen Meister Inter Mailand zum französischen Vizemeister Paris Saint-Germain . Das gab PSG am Dienstag mit einem Tweet bekannt.

Hakimi hat bei PSG bis 2026 unterschrieben. Die Ablöse soll inklusive Bonuszahlungen bei bis zu 70 Millionen Euro liegen. Der 22-jährige Marokkaner hatte bei Inter noch bis 2025 unter Vertrag gestanden, erst vor knapp einem Jahr war er für 45 Millionen Euro von Real Madrid zu den Nerazzurri gewechselt.

Mit sieben Toren und zehn Assists in 37 Serie-A-Spielen hatte Hakimi großen Anteil daran, dass Inter die zuvor neun Jahre andauernde Dominanz von Juventus Turin durchbrechen und sich erstmals seit 2010 wieder zum italienischen Meister krönen konnte. Dass man Hakimi dennoch verkauft, liegt daran, dass Inter diesen Sommer auf signifikante Transfereinnahmen angewiesen ist.

BVB: Die ersten fünf Spieltage in der Bundesliga 2021/22