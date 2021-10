Zweiter gegen Achter: Der BVB empfängt heute den 1. FC Köln. Goal erklärt alles rund um die Übertragung: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights...

10. Spieltag in der Bundesliga: Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt heute den 1. FC Köln, es spielt der Zweite gegen den Achten. Anstoß im Signal-Iduna-Park in Dortmund ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Haaland, Can, Dahoud, Reyna, Schulz, Guerreiro... Gleich sechs Spieler, die Kandidaten für die Dortmunder Startelf sind, fehlen beim BVB aktuell, dazu kommen noch zahlreiche Rollenspieler, welche ebenfalls noch nicht einsatzbereit sind.

Die große Chance für den Effzeh, bei einem Favoriten zu punkten? Einfach wird es für die Geißböcke nicht ohne Ellyes Shkiri, der seit zwei Wochen fehlt. Immerhin: Publikumsliebling Anthony Modeste spielt aktuell stark auf.

NRW-Duell in Dortmund: Der Rivale vom Niederrhein kommt ins östliche Ruhrgebiet. Goal erklärt, wer die Partie zeigt / überträgt. Zusätzlich zeigen wir einen LIVE-TICKER, die Highlights und die Aufstellungen der Teams.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln heute LIVE: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln Datum Samstag | 30. Oktober 2021 Wettbewerb Bundesliga | Hinrunde | 10. Spieltag Anstoß 15.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Signal-Iduna-Park | Dortmund

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) gegen den 1. FC Köln im TV? Die Bundesliga im Fernsehen

Beide Mannschaften waren unter der Woche im DFB-Pokal erfolgreich, beide befinden sich dank eines 2:0-Siegs in der dritten Runde. Während die Borussen gegen den klassentieferen FC Ingolstadt dank Thorgan Hazard gewannen, setzten sich die Kölner auswärts beim VfB Stuttgart durch.

Die Stimmung dürfte also nicht nur bei den Vereinen, sondern auch bei den Anhänger:innen positiv sein - wenig verwunderlich also, dass viele Menschen heute das Bundesligaspiel sehen wollen. Aber wie wird die Begegnung übertragen?

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln LIVE im TV: So wird die Bundesliga übertragen

Los geht es im TV - und das mit tollen Nachrichten: Das Spiel zwischen dem aktuellen Zweitplatzierten BVB (Borussia Dortmund) und dem 1. FC Köln ist heute LIVE im Fernsehen zu sehen!

Sky hat sich in dieser Saison alle Übertragungsrechte der Spiele gesichert, die an Samstagen stattfinden - dazu gehört also auch das Spiel heute. Sky hat viele Fernsehsender, der richtige für das BVB-Spiel ist Sky Sport Bundesliga 3, wobei man das Spiel auch in HD sehen kann.

Bundesliga heute LIVE im Fernsehen sehen: So wird BVB vs. FC Köln übertragen

Die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) beginnt zwar erst um 15.15 Uhr, allerdings ist schon vorher die Bundesligavorberichterstattung auf anderen Sendern von Sky zu sehen. So läuft die Übertragung von BVB gegen Köln heute ab:

Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Kommentator: Oliver Seidler

Bundesliga-Konferenz heute LIVE auf Sky? So geht's!

Die Alternative zum Einzelspiel? Die Konferenz! Sky zeigt auch eine LIVE-Übertragung aller fünf Bundesligaspiele, welche gleichzeitig laufen, auf einem Sender. Dabei wird immer in das Stadion gewechselt, welches gerade die interessantesten Szenen zu bieten hat.

Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderatorin : Britta Hofmann

: Britta Hofmann Experte : Dietmar Hamann

: Dietmar Hamann Gezeigte Spiele : 1. FC Union Berlin - FC Bayern München Borussia Dortmund - 1. FC Köln Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg SC Freiburg - SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld - 1. FSV Mainz 05

:

Bundesliga kostenlos? So teuer ist es, BVB - FC Köln LIVE zu sehen

Ein Problem bringt Sky leider mit sich: Der Fernsehsender aus Unterföhring in Bayern ist nicht kostenlos. Sky nimmt nicht nur Geld durch Werbung, sondern auch durch ein Abo-Modell ein. Man muss also einen monatlichen Festpreis bezahlen, um das Programm sehen zu können.

Dafür hat sich Sky Pakete ausgedacht, die alle unterschiedliches Programm beinhalten. Ihr möchtet heute das Spiel zwischen dem BVB und dem Effzeh sehen? Dafür benötigt ihr das Bundesliga-Paket, hier ist auch die 2. Bundesliga zu sehen. Weitere Infos dazu gibt es hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln im LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga im Internet übertragen

Das Bundesligaspiel zwischen dem BVB und dem 1. FC Köln wird heute also durch Sky im Fernsehen übertragen, genauso wie die Konferenz der Bundesliga. Soweit sogut - das sind ja schließlich keine schlechten Neuigkeiten.

Das Problem: Nicht jeder Mensch hat heutzutage einen Fernseher zu Hause - gerade das Streaming und LIVE-STREAMS werden immer wichtiger und beliebter. Wir zeigen, wie die Partie heute im Internet übertragen wird.

Bundesliga im LIVE-STREAM: Sky Go zeigt heute Borussia Dortmund (BVB) - 1. FC Köln

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Fernsehprogramm von Sky im Internet zu empfangen. Wir fangen mit der Plattform Sky Go an, hier könnt Ihr das Programm, welches ihr sonst auf dem TV sehen könnt, ziemlich einfach auf einem weiteren Gerät streamen.

Um die Bundesliga im Fernsehen zu sehen benötigt ihr bei Sky ja das Bundesliga-Paket, das haben wir oben erklärt. Wenn ihr das habt, könnt ihr mit Sky Go alle Inhalte, die ihr sonst auf dem Fernseher sehen könntet, kostenlos streamen!

Sky Ticket überträgt heute BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln: Die Bundesliga LIVE auf Sky

Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die für viele Anhänger:innen viel eher geeignet ist: Das Sky Ticket! Dieses ist für alle Menschen, die sich kein teures und jahrelanges Abonnement ans Bein binden wollen.

Stattdessen kann man beim Sky Ticket Inhalte auswählen, die man wirklich sehen will. Es ist viel flexibler, da es monatlich kündigen kann, und je nach Programmpunkt günstiger - Vorteile gibt es also einige. Klingt interessant? Hier vorbeischauen!

Die wichtigsten Links der Bundesliga

BVB (Borussia Dortmund) gegen den 1. FC Köln: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER und den Highlights

Euch ist Sky zu teuer oder ihr seid heute unterwegs und könnt die Begegnung nicht sehen? Dann empfehlen wir euch den Goal LIVE-TICKER, besonders wenn ihr auf dem aktuellen Stand des Geschehens bleiben wollt!

Tore, Karten, Auswechslungen, Hintergrundwissen, Chancen... Alles Wissenswerte wird hier erklärt. Das Beste: Der Ticker ist natürlich kostenlos! Hier geht es zum Goal LIVE-TICKER!

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht ihr BVB - Köln

Die perfekte Ergänzung zum LIVE-TICKER: Die Highlightshow auf DAZN! Ab 17.30 Uhr seht ihr hier alle Highlights der Spiele des Samstagnachmittags und des Freitagsspiels - also auch der BVB-Partie.

Hier findet ihr alle Informationen zu einem DAZN-Abonnement. Es gibt noch eine Alternative: Die Sportschau lädt Highlights auf YouTube hoch, diese werden in der Nacht von Sonntag auf Montag hochgeladen und sind kostenlos.

BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln heute LIVE: Die Aufstellungen der Bundesliga

Ihr wollt wissen, wer heute auf dem Feld stehen werden? Dann klickt euch etwa eine Stunde vor Anpfiff wieder in diesen Artikel, wenn wir die Aufstellungen hier veröffentlichen.

BVB (Borussia Dortmund) empfängt den 1. FC Köln: Die LIVE-Übertragung der Bundesliga im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER