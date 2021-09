Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. BVB Dortmund? Die Übertragung der Bundesliga

Borussia Mönchengladbach empfängt am 6. Bundesliga-Spieltag den BVB. Goal zeigt, wo Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

In der Bundesliga treffen am heutigen Samstag, 25. September , Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund im Abendspiel aufeinander. Die Partie des 6. Spieltags wird um 18.30 Uhr im Borussia-Park angepfiffen.

Die Borussia aus Mönchengladbach legte einen Fehlstart in die Saison 2021/22 hin. Nach fünf Spieltagen hat das Team des neuen Trainers Adi Hütter erst vier Punkte geholt, das ergibt Tabellenplatz 16 . Damit liegen die Fohlen weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Am vergangenen Spieltag verloren sie nach einer erneut schwachen Leistung beim FC Augsburg mit 0:1.

Ganz anders die Lage beim heutigen Gegner. Der BVB schwimmt auf einer Erfolgswelle . Nach der Länderspielpause wurden alle drei Spiele gewonnen, zwei in der Bundesliga, eines in der Champions League und steht in der Bundesliga-Tabelle vor dem 6. Spieltag auf Platz 3 .

Am vergangenen Sonntag zeigte der BVB beim 4:2 gegen Union Berlin vor allem wieder seine Stärke in der Offensive. Von keinem Gegner zu halten ist derzeit Torjäger Erling Haaland . Ob dies der wackeligen Gladbacher Hintermannschaft gelingen wird?

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) wird heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen! In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen dazu.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. BVB heute live? Das Spiel im Überblick

Begegnung Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Wettbewerb Bundesliga, 6. Spieltag Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Datum Samstag, 25. September 2021

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)? So wird die Bundesliga übertragen

Die Live-Übertragungsrechte an den Spielen der Bundesliga liegen in der Saison 2021/22 beim Pay-TV-Sender Sky , dem Streamingdienst DAZN und SAT.1 . Der Privatsender zeigt in dieser Saison noch zwei Spiele im Free-TV, während Sky und DAZN sich die Übertragung der anderen Spiele quasi aufteilen - das ist aber abhängig von dem Wochentag an dem die Spiele stattfinden.

Welcher Anbieter Borussia Mönchengladbach gegen den BVB live überträgt, zeigen wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)?

Das Borussen-Duell in der Bundesliga will sich trotz des schwachen Gladbacher Saisonstarts natürlich kein Fan entgehen lassen. Doch wo wird das Spiel heute live übertragen? Bei der Beantwortung dieser Frage lohnt sich immer ein Blick auf den Wochentag. Heute ist Samstag, und demnach ist der Pay-TV-Sender Sky gemäß den TV-Rechten heute mit den Übertragungen der Spiele an der Reihe.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV? Übertragung bei Sky

Die Übertragung des "tipico Topspiel der Woche" beginnt um 17.30 Uhr auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) . Durch die Vorberichterstattung werden Euch Moderatorin Britta Hofmann und Experte Dietmar Hamann begleiten, ehe rechtzeitig zum Anpfiff Kommentator Wolf-Christoph Fuss übernimmt.

Um das Spiel live auf Sky sehen zu können, muss man den Sender natürlich abonniert haben. Eine Übersicht über die Abo-Angebote und verschiedenen Pakete gibt es auf der Sky-Homepage.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM? Übertragung bei Sky

Via Sky könnt Ihr Euch Borussia Mönchengladbach gegen den BVB heute auch im LIVE-STREAM ansehen. Dafür stehen Euch wie immer zwei Alternativen zur Verfügung: Sky Go und Sky Ticket . Mit den kostenlosen Apps könnt Ihr das Spiel live auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet) und auch auf Eurem Smart-TV verfolgen.

Sky Go ist bei allen Sky-Abonnenten bereits im Abo-Preis mit inbegriffen. Nach dem Ihr Euch die App besorgt und Euch mit den Sky-Zugangsdaten angemeldet habt, steht Euch dem Fußball-Genuss nichts mehr im Wege.

Wenn Ihr keinen langfristigen vertrag bei Sky abschließen wollt empfehlen wir ein Sky Ticket. Ein solches kann ab einem Preis von 19,99 Euro im Monat gebucht werden. Mehr Informationen zu Sky Ticket gibt es hier .

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und STREAM? Die Aufstellungen

Wie sehen die Aufstellungen von Borussia Mönchengladbach und dem BVB aus? Diese Frage beantworten wir Euch an dieser Stelle etwa eine Stunde vor dem Anpfiff.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Übertragungen im Überblick