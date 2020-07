BVB: Marco Reus fällt "auf unbestimmte Zeit" aus

BVB-Star Marco Reus kommt einfach nicht zur Ruhe. Nun fällt der Nationalspieler erneut aus - eine Rückkehr ist aktuell nicht in Sicht.

Vizemeister muss weiter auf Kapitän Marco Reus verzichten. Der 31-Jährige hat Probleme mit einer Sehnenentzündung an der bereits zuvor verletzten Adduktorenmuskulatur und fällt laut BVB-Angaben "auf unbestimmte Zeit aus".

Der Nationalspieler hatte sich Anfang Februar beim Pokal-Aus bei Werder Bremen einen Sehnenanriss im Oberschenkel zugezogen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, habe Reus "bei einigen Bewegungen nach wie vor Probleme". Bei der Behandlung der Verletzung wird ein konservativer Therapieansatz verfolgt.

BVB: Marco Reus mit nur 19 Bundesligaspielen in der vergangenen Saison

"Die Sehne ist leider weiter entzündet. Es ist schwierig, eine zeitliche Prognose abzugeben", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Verletzungsbedingt kam Reus in der vergangenen Bundesligasaison lediglich auf 19 Einsätze, erzielte dabei jedoch elf Treffer.

Ingesamt weist der gebürtige Dortmund eine lange Verletzungshistorie auf. In der abgelaufenen Spielzeit plagten ihn neben der Muskelverletzung unter anderem eine Kapselverletzung, Sprunggelenksprobleme sowie ein Muskelfaserriss.

BVB vor Vorbereitungsstart: Auch Mats Hummels angeschlagen

Neben Reus gibt es einen weiteren Verletzten im Kader der Schwarz-Gelben. Abwehrchef Mats Hummels knickte beim individuellen Training um und verletzte sich am Sprunggelenk. Allerdings soll der Innenverteidiger zeitnah wieder verfügbar sein. "Die Planung ist, dass er in Bad Ragaz in Teilen mit der Mannschaft trainiert", sagte Zorc.

Das Trainingslager in der findet vom 10. bis 17. August statt.