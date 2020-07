BVB angeblich an Hoffenheim-Juwel Melayro Bogarde interessiert

Borussia Dortmund hat angeblich ein Auge auf Hoffenheims Abwehrtalent Melayro Bogarde geworfen. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht.

ist angeblich an einer Verpflichtung von Melayro Bogarde, einem 18-jährigen Innenverteidiger von der TSG Hoffenheim, interessiert. Dies berichtet die Bild.

Neben dem BVB sollen allerdings auch und Amsterdam ein Auge auf den Niederländer geworfen haben.

BVB: Hoffenheim-Juwel Melayro Bogarde feierte in der Rückrunde Profidebüt

Bogarde, Sohn der Milan- und Barca-Legende Winston Bogarde, steht nur noch für eine Saison bei der TSG unter Vertrag, soll jedoch einer Vertragsverlängerung offen gegenüberstehen. Demnach wolle er möglicherweise erst dann zu einem Top-Team wechseln, wenn er den nächsten Entwicklungsschritt vollzogen hat.

Mehr Teams

Der U18-Nationalspieler, im Vorjahr U17-Europameister und ins All-Star-Team des Turniers gewählt, schloss sich 2018 der Hoffenheimer U17 an. In der Rückrunde kam er erstmals für die Profis der Kraichgauer in der zum Einsatz und soll in der neuen Saison fest zum Aufgebot der Profis zählen.