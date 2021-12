Borussia Dortmund in der Weihnachtspause der Bundesliga. Alle heutigen News rund um den BVB am Samstag gibt es hier an dieser Stelle.

Alles, was in den vergangenen Tagen bei den Schwarz-Gelben passiert ist, findet Ihr hier:

BVB, Gerücht: Auch Dortmund an Yusuf Demir interessiert

Der FC Barcelona muss aus finanziellen Gründen Spieler abgeben - und deshalb könnte es auch Yusuf Demir bei den Katalanen treffen. Das 18-jährige Talent aus Österreich kam erst im Sommer zum Klub, könnte nun aber laut Kronen Zeitung vor einem Abschied stehen.

Rockin' around the Christmas tree 🎶 pic.twitter.com/l2RvsOo2o6 — Borussia Dortmund (@BVB) December 25, 2021

Denkbar sei zunächst eine leihweise Rückkehr zu seinem Klub Rapid nach Wien und im Sommer dann ein Verkauf durch Barcelona. Dem Bericht zufolge sind Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt an Demir interessiert, der sich selbst einen Wechsel in die Bundesliga durchaus vorstellen kann.

BVB, News: Rauball zieht gemischtes Hinrunden-Fazit

BVB-Präsident Reinhard Rauball hat auf die erste Saisonhälfte des Klubs zurückgeblickt und dabei ein gemischtes Fazit gezogen. "Die Punktausbeute in der Bundesliga ist der langen Serie von Verletzungen zum Trotz in Ordnung. Wir sind noch im DFB-Pokal vertreten. Lediglich die Platzierung in der Champions League war enttäuschend", sagte er der Funke Mediengruppe.

Das erste der Hinrunde gefiel dem Dortmunder jedoch nicht. Aus den letzten vier Pflichtspielen holte der BVB nur einen Sieg. "Wir haben in unserem Stadion am Ende der Hinrunde Pfiffe erlebt. Wir müssen daran arbeiten, dass das nicht Platz greift. Wir müssen die Tugenden auf den Platz bringen, die Borussia Dortmund stets ausgezeichnet haben: Kampf und Einsatzbereitschaft bis zum Letzten", forderte er.

"In der Hinrunde hat die Mannschaft in zu vielen Fällen die Erwartungen nicht erfüllt", lautete sein Fazit.

