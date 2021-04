Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel live? Die Übertragung des DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM

Borussia Dortmund empfängt im Halbfinale des DFB-Pokal Holstein Kiel. Goal zeigt, wo das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Teil zwei des diesjährigen Halbfinals im DFB-Pokal steigt am Samstag, 1. Mai, im Signal Iduna Park: Borussia Dortmund empfängt Holstein Kiel. Das Spiel wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

Zieht der BVB zum zehnten Mal in ein DFB-Pokal-Finale ein? Die Chancen darauf stehen rein auf dem Papier gut, spielt der viermalige Pokalsieger doch im Halbfinale gegen einen Zweitligisten.

Zudem zeigte die Formkurve des Teams von Trainer Edin Terzic zuletzt nach oben. In der Bundesliga gewann der BVB drei Spiele in Serie und hat als Fünfter die Qualifikation für die Champions League 2021/22 wieder voll im Blick.

Für Holstein Kiel ist bereits das Erreichen des Halbfinales ein großer Erfolg. Ein noch größerer wäre der Aufstieg in die Bundesliga. Dieser ist trotz einiger Rückschläge in dieser Saison noch möglich. Nachdem die Mannschaft wegen einiger positiver Coronafälle im Team in Quarantäne musste, holte sie aus den vergangenen zwei Spielen nach der langen Zwangspause vier Punkte.

In der Tabelle der 2. Liga sind die Norddeutschen Vierter, haben allerdings noch drei Spiele nachzuholen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel live: Das Duell im Überblick

Begegnung Borussia Dortmund - Holstein Kiel Wettbewerb DFB-Pokal, Halbfinale Ort Signal Iduna Park, Dortmund Anstoss Samstag, 1. Mai, 20.30 Uhr

Wer zeigt / Überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel live? So wird der DFB-Pokal übertragen

Die Bundesliga macht an diesem Wochenende Pause, im Mittelpunkt stehen die beiden Halbfinalspiele im DFB-Pokal. Klar, dass sich deshalb viele die Partie zwischen dem BVB und Holstein Kiel ansehen wollen. Doch wo wird das Spiel übertragen? Das klären wir in den folgenden Abschnitten.

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal heute live? BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im Pay-TV und Free-TV

Das ist doch eine gute Nachricht! Das Spiel des BVB gegen Holstein Kiel wird live im TV und im LIVE-STREAM übertragen - und das gleich von mehreren Anbietern.

Zum einen von der ARD, die das Spiel kostenlos im Free-TV übertragen wird. Zum anderen von Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt in dieser Saison alle Spiele im DFB-Pokal live und ist damit auch selbstverständlich beim Spiel Borussia Dortmund gegen Holstein Kiel mit von der Partie.

Im bisherigen Verlauf des DFB-Pokals übertrug Sport1 pro Runde eine Partie live. Dies gilt jedoch nicht für das Halbfinale.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel? Die Übertragung bei der ARD

Das Erste beginnt mit der Übertragung aus Dortmund um 20.15 Uhr. Moderator Alexander Bommes und Experte Bastian Schweinsteiger führen in der Vorberichterstattung auf das Halbfinale hin. Dieses kommentiert dann Tom Bartels.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel live im TV? Die Übertragung bei Sky

Bei Sky ist der Kanal Sky Sport 2 (HD) die richtige Wahl für die Übertragung von BVB gegen Holstein Kiel. Die Übertragung beginnt bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Kommentieren wird die Partie Martin Groß.

Um den Pay-TV-Sender sehen zu können, müsst Ihr ein Abo haben. Alle Informationen zu den Angeboten und Paketen des kostenpflichtigen Senders findet ihr hier.

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal heute live? BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-STREAM

Parallel zur Übertagung im TV wird BVB gegen Holstein Kiel auch in diversen LIVE-STREAMS übertragen. Wenn Ihr lieber diese Alternative wählen wollt - oder nur könnt, da Ihr gar keinen Fernseher mehr besitzt - folgen nun alle Informationen zur Übertragung im LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel kostenlos im LIVE-STRAM der ARD sehen

Die Angebote der ARD im LIVE-STREAM sind kostenlos. Euch stehen mehrere Alternativen zur Verfügung, das Spiel des BVB gegen Holstein Kiel zu sehen.

Zum einen über die ARD-Mediathek, zum anderen über den Kanal der Sportschau, auf dem nur die sportbezogenen Inhalte der ARD zu sehen sind. Beide Apps sind kostenlos in den Stores (Play Store, App Store) zu finden.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im LIVE-STRAM sehen: Sky

Auch bei Sky könnt Ihr das Spiel zwischen dem BVB und Holstein Kiel im LIVE-STREAM sehen - und zwar über Sky Go oder das Sky Ticket.

Sky Go ist in jedem von Euch gebuchten Sky-Paket bereits im Preis mit inbegriffen. Die kostenlose App dazu findet man im Play Store oder App Store.

Wenn Ihr noch kein Sky-Abonnement abgeschlossen habt und auch keines langfristig abschließen möchtet, ist das Sky Ticket ideal. Mit diesem könnt ihr einfach für eine bestimmte Zeit Inhalte freischalten und so den DFB-Pokal für Geld verfolgen (App im App Store und Play Store).

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel live im TV und STREAM? Die Übertragungen im Überblick